Die Infektionszahlen in Nordwestmecklenburg bleiben konstant hoch, auch am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt 31 neue Fälle. Ein Hotspot ist dabei das Schwerstpflegeheim der Diakonie am Tannenberg in Grevesmühlen. Hier erfahren Sie, wie sich die Fallzahlen im Landkreis verteilen.