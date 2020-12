Hotspot Grevesmühlen: aktuell 68 Covid 19-Infizierte in der Stadt

Grevesmühlen

Erneut sind die Fallzahlen in Nordwestmecklenburg angestiegen. 31 neue Covid 19-Fälle meldet das Gesundheitsamt am Donnerstag. Damit befinden sich aktuell 260 Infizierte im Nordwestkreis in Quarantäne, insgesamt beläuft sich die Zahl der Personen in Quarantäne auf 1497. Die Inzidenz beträgt in Nordwestmecklenburg 118,9, in Mecklenburg-Vorpommern liegt sie am Donnerstag mit 99,6 nur noch knapp unter 100, Schwerin und die Mecklenburgische Seenplatte stehen bei über 170.

Schwerstpflegeheim der Diakonie mit 12 neuen Fällen

Wie das Gesundheitsamt mitteilt, befinden sich unter den positiv getesteten Personen unter anderem zwei Angehörige einer Person, die vor kurzem im Zusammenhang mit Covid 19 verstorben ist. Unter denen bereits als Kontaktpersonen der Kategorie 1 bekannten Neuinfektionen seien zwölf Personen dem Schwerstpflegeheim der Diakonie in Grevesmühlen zuzuordnen, dabei handele es sich um acht Bewohner und vier Beschäftigte.

Die übrigen positiven Kontaktpersonen stammen nach Angaben der Kreisverwaltung aus familiären Umfeldern von bereits infizierten Personen. Das Gesundheitsamt weist in diesem Zusammenhang darauf hin, Quarantäne-Anordnungen auch innerhalb von Familien strikt einzuhalten.

Hotspots in Grevesmühlen und Wismar

Erstmals hat das Gesundheitsamt eine Statistik zur Verbreitung der Fallzahlen im Landkreis herausgegeben. Dabei zeigt sich, dass die Stadt Grevesmühlen mit aktuell 68 Fällen (insgesamt 163 seit dem Frühjahr) und Wismar mit 51 (281 seit Pandemiebeginn) die Hotspots in der Region sind. Die weiteren Zahlen: Amt Klützer Winkel 19 (87); Amt Gadebusch 8 (41); Amt Grevesmühlen-Land 25 (75); Amt Lützow-Lübstorf 6 (43); Amt Neukloster-Warin 7 (81); Amt Neuburg 3 (26); Amt Rehna 16 (48); Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen 14 (73); Amt Schönberger Land 25 (98); Gemeinde Ostseebad Insel Poel 2 (7).

Von Michael Prochnow