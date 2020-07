Hüpfburgen in Grevesmühlen: Hier lässt es sich richtig toben

Grevesmühlen

Wer Lust hat, sich mal nach Herzenslust auszutoben, der ist in den kommenden fünf Wochen auf dem Festplatz am Ploggensee in Grevesmühlen gern gesehen. Zu Gast sind dort Antonio Sperlich (28) und seine Familie. Die haben an Ort und Stelle 19 Hüpfburgen aufgebaut. Darunter ist nach eigenen Angaben die größte in Deutschland zugelassene Rutsche im Hüpfburgen-Gewerbe. 7,50 Meter müssen die Nutzer in die Höhe kraxeln, um dann hinunterzusausen.

Geöffnet ist das Hupfburgen-Paradies vom 6. Juli bis 9. August jeweils von 11 bis 19 Uhr. Kinder zahlen zehn Euro, Erwachsene fünf Euro Eintritt. Sie dürfen sich den ganzen Tag auf dem Gelände aufhalten. Sonntags können die Gäste kostenlos auf einem Pony reiten. „In Corona-Zeiten sind nur vier Kinder zeitgleich auf einer Hüpfburg erlaubt“, erklärt Sperlich. Aber Auswahl gibt es ja genug.

Das Unternehmen betreibt Antonio Sperlich mit seiner Frau und seinen Eltern. Alle kommen aus Lübtheen. Seine drei Kinder – sieben, fünf und eineinhalb Jahre alt – leben den wohl größten Traum aller Mädchen und Jungen. Jeden Tag können sie toben. Die älteste Tochter ist bereits in der Schule. „Wir handhaben es so, dass die Kinder bis zur vierten Klasse in die Schule gehen. Danach findet der Unterricht online statt“, erklärt Antonio Sperlich. Die Stammschule ist in Lübtheen. Sind sie länger an einem Ort, wechselt die Große für die Zeit die Schule.

Eine schwierige Zeit liegt hinter der Familie. Mehrere Monate mussten die Hüpfburgen eingepackt bleiben. Eigentlich sollten sie nun in Boltenhagen aufgebaut werden, aber dort hätte Antonio Sperlich die vorgeschriebenen Abstände laut Corona-Hygieneregeln nicht einhalten können.

Mit acht Hüpfburgen startete Antonio Sperlich einst sein Gewerbe. Die baute er auch schon mehrmals in der Grevesmühlener Mehrzweckhalle auf. Beruflich war er zuvor mit einem Zirkus im Ruhrgebiet unterwegs.

Von Jana Franke