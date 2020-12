Hunde-Angriff in Schönberg: Jetzt spricht das Opfer

Schönberg

Diesen Anblick wird der 57-Jährige nie vergessen. „Nur noch das Weiße im Auge und die gefletschten Zähne habe ich gesehen“, berichtet der Schönberger. Zwei Hunde haben ihn angegriffen und schwer verletzt. Nun liegt er in der Universitätsklinik in Lübeck.

Der 4. Dezember 2020 begann für den Mann wie viele andere Tage. Er arbeitet als Lkw-Fahrer, wollte zu seinem Wagen, den er an der Straße abgestellt hatte. Doch so weit kam er nicht.

„Sie sind gleich auf mich zu.“

Er hörte, dass zwei Hunde hinter einem Zaun bellten. Auch das kannte er bereits. Er ging des Öfteren dort vorbei. Doch diesmal blieben die Tiere nicht auf der anderen Seite. Sie drangen durch Lücken im Zaun nach draußen. „Sie sind gleich auf mich zu“, berichtet der Schönberger. Einen Auslöser dafür habe es nicht gegeben. Die Polizei teilte dazu mit: „Die beiden Tiere hatten es offenbar geschafft, sich unbemerkt zunächst aus einem Haus und anschließend vom Grundstück zu befreien.“

Ein Hund sprang den Mann von vorn an. „Ihm habe ich meine rechte Faust in den Nacken gesteckt“, erklärt der 57-Jährige. Kurz darauf biss sich das andere Tier im Unterschenkel fest. Der Mann verlor das Gleichgewicht, stürzte, lag am Boden. „Dann sind beide auf mich drauf“, berichtet er.

Hunde verbissen sich in Arme und Beine

Er versuchte vor allem seinen Kopf zu schützen. Die Hunde verbissen sich in den Armen und Beinen. Glück im Unglück: Der Mann hatte eine dicke Jacke an. Trotzdem wurden ganze Stücke aus den Gliedmaßen gerissen.

Offenbar sahen zwei Autofahrer, wie der Mann am Boden lag und versuchte sich zu wehren. Die beiden waren die Ersten, die eingriffen. Sie fuhren auf die Hunde zu und hupten immer wieder. „Sie haben durch das Dauerhupen die Hunde von mir abgebracht“, berichtet der Schönberger. Dann seien die Eigentümer der Tiere gekommen. Sie hätten die Tiere fortgebracht. Laut Polizei riefen die Halter der Hunde die Rettungskräfte.

„Ich möchte mich bei den Autofahrern bedanken. Ich weiß nicht, was sonst passiert wäre“, sagt der 57-Jährige. Leider kennt er die Namen der beiden nicht.

Stundenlang in Klinik operiert

Am Mittwoch ist der Schönberger in der Uni-Klinik operiert worden. Gegen 7.45 Uhr wurde er aus seinem Zimmer geholt, erst um 21.30 Uhr war er nach zahlreichen Eingriffen im Operationssaal wieder zurück.

Beim Angriff wurde vom Ringfinger der rechten Hand das Fleisch abgezogen. Der 57-Jährige rechnet damit, dass er ein zweites Mal operiert werden muss. Der Schönberger sagt: „Ich werde etliche Wochen in der Klinik zubringen.“ Das haben Ärzte ihm mitgeteilt.

Seinen Namen will der Mann nicht in der Zeitung haben. Er ist der Redaktion bekannt. Als sich der Schönberger an den Angriff der Hunde erinnert, sagt er: „Wer weiß, was passiert wäre, wenn ein kleines Kind dort langgegangen wäre.“

Laut Polizei wurden Ermittlungen aufgenommen. Das zuständige Ordnungsamt sei informiert.

