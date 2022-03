Hunde und Hubschrauber im Einsatz: 83-jährige Frau aus Pflegeheim in Wahrsow verschwunden

Wahrsow

Die Polizei bittet die Bevölkerung bei der Suche nach einer Bewohnerin eines Pflegeheims in Wahrsow um Mithilfe. Die 83-Jährige Marianne Glatz aus einem Pflegeheim in Wahrsow/Lüderdorf wird seit Montagabend vermisst. Sie ist ca. 1,60 Meter groß, hat graue Haare und trägt eine dunkle Hose, eine schwarze Bluse und wahrscheinlich Hausschuhe. Es wird davon ausgegangen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Durch die Polizei wurden bis in die Morgenstunden hinein umfangreiche Suchmaßnahmen durchgeführt, unter anderem kam ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Weiterhin wurden die polizeilichen Maßnahmen durch die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Rettungshundestaffel Nordelbe mit Sitz in Herrnburg und der Rettungshundestaffel Schleswig-Holstein Ost unterstützt.

Diese 83-Jährige wird seit Montag vermisst Quelle: Polizei

Die durch die Polizei durchgeführten Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden der Vermissten und bittet die Bevölkerung deshalb um Mithilfe. Wer Hinweise zum Aufenthalt von Marianne Glatz geben kann, wende sich bitte an das Polizeirevier Grevesmühlen, Tel. 03881/7200 oder jede andere Polizeidienststelle.

Von OZ