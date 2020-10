Schlutup/Schattin

Auch wenn es offiziell keine Großveranstaltungen zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit aufgrund von Corona gab – das, was sich am Sonnabend in Lübeck/ Schlutup abgespielt hat, war eine. Mehr als Tausend Schaulustige aus Ost und West sahen sich den Oldtimerkorso an, der sich am Vormittag in der Nähe von Hamburg in Bewegung gesetzt und bis zur Grenzdokumentionsstätte gefahren war. Rund 200 Fahrzeuge waren angekündigt worden, am Ende waren es sehr viel mehr, die auf zwei, drei oder vier Rädern durch jene Straße rollten, die noch bis 30

Schattin: Radtour über 30 Kilometer zum Tag der Deutschen Einheit. Quelle: Michael Prochnow

Anzeige

Jahren zum Grenzkontrollpunkt Selmsdorf führte. Während Nordwestmecklenburgs Landrätin Kerstin Weiss mit Christoph Mager, dem Landrat des Herzogtum Lauenburgs, und rund 150 Teilnehmern per Rad durch das ehemaligen Grenzgebiet rund um Schattin fuhr, begrüßte Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau die Oldtimerfreunde in Schlutup.

Zur Galerie Der größte Teil der Fahrzeuge, die am Sonnabend dabei waren, stammt aus Ost-Produktion. Liebevoll restauriert wird so die Geschichte erhalten.

Mit dabei auch Dirk Schmidtke und Tim Krull. Die beiden Schleswig-Holsteiner hatten sich extra für die Veranstaltung in Schale geworfen, Dirk Schmidtke regelte in einer alten Uniform des Bundesgenzschutzes den Verkehr auf der Durchfahrt, stilecht mit einer 250-er BMW aus ehemaligen Polizeibeständen am Straßenrand, Tim Krull kam in NVA-Uniform Marke Ein-Strich-Kein-Strich „Ich helfe seit einigen Jahren im Verein“, erklärt Dirk Schmidtke sein Faible für die Geschichte der Grenze. Der 50-Jährige war beim Mauerfall bei der Bundeswehr in Rheine. Es dauerte ein paar Tage, bis er wieder im Norden war und sich selbst überzeugen konnte, dass die Grenze, mit der auf Lübecker Seite aufgewachsen war, auch tatsächlich offen war.

Mit dabei Dirk Schmidtke (rechts) aus Lübeck in einer alten BGS-Uniform auf einer 250-er BMW und Tim Krull aus Travemünde in NVA-Uniform auf einer Simson S 51 B. Quelle: Michael Prochnow

Von Michael Prochnow