Grevesmühlen/Berlin

Es sind düstere Szenen, die sich in dem kleinen Keller abspielen, in den sich die Männer und Frauen gerettet haben. Draußen tobt ein Sturm, ein Hurrikan. Der Keller soll Schutz bieten, Geborgenheit, die Gemeinschaft die Menschen retten. Doch es kommt anders.

Fotos vom Dreh zum Trailer „Hurricane“ von und mit Benjamin Kernen und Lydia Fischer Quelle: Michael Prochnow

5:20 Minuten dauert der Trailer, den Benjamin Kernen und Lydia Fischer zusammen über ihre Kreativschmiede „Fugu House“ produziert haben. „Hurricane“ lautet der Name des Stücks, das der Regisseur und Hauptdarsteller des Piraten Open Air in Grevesmühlen als Theaterstück geschrieben hat. Mittlerweile hat der Hamburger P.-Lauke-Verlag die Rechte erworben. Den Trailer konnten Kernen und Fischer jetzt drehen, weil sie ein Stipendium dafür erhalten hatten. Die Produktionsfirma „Tiefglanz“ zeichnete dafür verantwortlich, während Kernen hinter der Kamera stand, ist Lydia Fischer in dem Trailer auch als Schauspielerin zu sehen.

Nun geht es darum, aus dem Stück auch ein vollständiges Werk entstehen zu lassen. Verfasst hatte es Benjamin Kernen im vergangenen Jahr als Theaterstück. „Aber es kann auch ein Film werden“, sagt Lydia Fischer. „Viele, die den Trailer gesehen haben, gehen davon aus, dass es eher kein Theaterstück wird.“ Doch erst einmal geht es jetzt darum, einen Produzenten zu finden, der den spannenden Stoff umsetzt. „Das ist die Hoffnung, die wir jetzt haben“, erklärt die Schauspielerin. Sie hatte im vergangenen Jahr das Stück gelesen, das ihr Benjamin Kernen gezeigt hatte. „Ich war gleich begeistert.“

Kreativschmiede in Nordwestmecklenburg

Schauspielerin Lydia Fischer: „Wir haben so viele Ideen, und es gibt so viele kreative Menschen hier, die wir zusammenbringen wollen.“ Quelle: privat

Inzwischen ist aus der gegenseitigen Unterstützung mehr geworden. „Fugu House“ nennt sich die Kreativschmiede, die in Nordwestmecklenburg angesiedelt ist und der Start sein soll für eine Vielzahl von Projekten. „Hurricane“ ist nur eines davon. „Wir haben so viele Ideen, und es gibt so viele kreative Menschen hier, die wir zusammenbringen wollen“, beschreibt Lydia Fischer das Konzept.

Kennen und schätzen gelernt haben sich die Künstler beim Piraten Open Air in Grevesmühlen. Benjamin Kernen ist fast von Beginn an dabei, Lydia Fischer kam später dazu. Dass beide noch verschiedene Projekte neben den Rollen in Grevesmühlen verfolgen, ist nicht nur Leidenschaft, sondern schlichtweg notwendig, um den Lebensunterhalt zu verdienen. Wenn im Mai die Proben für die neuen Abenteuer von Cap’n Flint beginnen, dann sind beide wieder mit an Bord. „Ich freue mich riesig auf die Zeit“, sagt die Schauspielerin, die aktuell in Berlin lebt. Sie war es unter anderem auch, die 2021 eine Petition ins Leben gerufen hat, um den Fortbestand des Theaters an der Schweriner Landstraße zu sichern. Denn seit Jahren gibt es Auseinandersetzungen um die Spielstätte.

Baugenehmigung für das Theater fehlt immer noch

Zum einen läuft nach wie vor eine Klage von Anwohnern, weil das Theater nach ihrer Aussage die Grenzwerte in Sachen Lärm regelmäßig überschreitet. Zudem stellte sich im vergangenen Jahr heraus, dass das Theater für die Umbauten an der Tribüne keine Baugenehmigung hatte. Die gibt es bis heute nicht, das Verfahren läuft nach wie vor. 2700 Menschen haben die Petition zum Erhalt des Theaters bereits unterzeichnet. Lydia Fischer geht wie ihre Künstlerkollegen davon aus, dass die Saison 2022, die am 24. Juni beginnt, planmäßig über die Bühne geht. „Alles andere kommt für uns nicht infrage.“

Von Michael Prochnow