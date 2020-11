Hygieneregeln in der Malzfabrik: Security überwacht die Einhaltung

Grevesmühlen

Brauchen die Mitarbeiter der Kreisverwaltung von Nordwestmecklenburg einen Sicherheitsdienst, damit die Hygieneregeln eingehalten werden? Seit Beginn des Lockdowns stehen in den Gebäuden in Wismar und Grevesmühlen Sicherheitsleute an den Türen. „Das“, so Kreissprecher Christoph Wohlleben, „ist eine ganz normale Maßnahme, die es auch bereits im ersten Lockdown im Frühjahr gab.“ Es gehe lediglich darum, dass jemand die Einhaltung der Hygieneregeln überwache. Denn in den Verwaltungsgebäuden ist das Tragen einen Mund-Nasen-Schutzes Pflicht. Die Maßnahme stößt nicht überall auf Begeisterung. Eine Anruferin am OZ-Telefon kritisierte die Maßnahme vor allem deshalb, weil es ihrer Ansicht nach einen seltsamen Eindruck hinterlasse, wenn die Verwaltungsmitarbeiter auf diese Weise geschützt würden. „Als wenn die Besucher der Kreisverwaltung sich nicht an die Regeln halten würden, ich finde das völlig übertrieben“, so die Grevesmühlenerin, die ihren Namen im Zusammenhang mit diesem Thema nicht in der Zeitung lesen möchte.

Von Michael Prochnow