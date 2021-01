Grevesmühlen

Es war ein Aufreger vor zehn Jahren in Grevesmühlen. Massenweise standen vor zehn Jahren Flaschen-Nachlass und Mülltüten auf und neben den Iglus am Grevesmühlener Bahnhof. Alles quoll über. Ob Party an Silvester, Aufräumaktion oder sonst wo her, jedenfalls waren die vielen Passanten einem verdreckten und verluderten Schandfleck ausgesetzt.

„Wird so etwas gemacht, bringt das nur Ärger und schadet der Umwelt“, sagte Stefan Lösel, der damalige Leiter des Abfallwirtschaftsbetriebes (AWB). Wenn Iglus randvoll seien, müsse der Abfall wohl oder übel mit zurückgenommen werden, auch wenn es einem sicherlich nicht passe. Schließlich kam die Entsorgerfirma. Mitarbeiter des AWB fegten noch die letzten Müllreste weg. Für Bürgerhinweise zu Problemen an Iglustandorten sei der AWB immer ansprechbar, betonte Lösel.

Von Jürgen Lenz