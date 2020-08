Gostorf

Alle Wochen wieder ärgern sich die Gostorfer über illegale Müllhalden in der Umgebung. Halbe Hausstände wurde schon in der Nähe des ehemaligen Flugplatzes an der Straße nach Moor entsorgt, dieses Mal liegen unweit der „beliebten“ Stelle zwei große Kühlschränke. Am Wochenende entdeckten Anwohner den Müll. Besonders ärgerlich: Solche Geräte können bei GER im Recyclinghof in Neu Degtow kostenlos abgegeben werden. Weil die Kühlschränke auf den Türen liegen vermuten die Anwohner, dass sie nicht ganz leer seien.

Auch am Containerstellplatz in Gostorf liegt Müll, der Container für Altpapier und Pappe quillt über seitdem die Entsorgung der blauen Tonnen Gebühren kostet. Seit Anfang Juli werden 3,56 Euro pro Entleerung aufgerufen. Einige Nordwestmecklenburger haben deshalb ihre Papiertonnen abgemeldet. Inzwischen liegen dort nicht nur diverse Verpackungen am Standort für die Container, auch mehrere Säcke mit Beton wurden dort entsorgt.

Von Michael Prochnow