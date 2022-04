Illegale Müllentsorgung bei Mühlen Eichsen: Dachpappe am Waldrand entdeckt

Mühlen Eichsen

Die Polizei sucht nach Hinweisen, um eine illegale Müllentsorgung aufzuklären. Bereits am Montag, 4. April, wurde der Polizei in Gadebusch eine illegale Müllentsorgung nahe des Verbindungsweges zwischen Mühlen Eichsen und Moltenow gemeldet. Offenbar hatten Unbekannte im Zeitraum vom 1. bis zum 3. April am Waldrand auf einer Ackerfläche, die Einheimischen als Gebirgskoppel bekannt sein dürfte, etwa zwei Kubikmeter Dachpappe abgeladen.

Aufgrund der Menge dürfte für den Transport ein Lkw oder Pkw mit Anhänger benutzt worden sein. Zeugen, die Angaben zu den Verursachern machen können, werden gebeten, sich bei der Gadebuscher Polizei unter der Telefonnummer 03886/722 0 zu melden.

Von OZ