Erneut haben Unbekannte in der Nähe von Gostorf westlich von Grevesmühlen große Mengen Sperrmüll in die Natur gekippt. Es ist nicht der erste Fall in dieser Gegend. Doch dieses Mal haben die Täter auch Familienfotos am Tatort hinterlassen, die zumindest Auskunft über die Herkunft der Sachen geben können.