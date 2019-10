Illegale Müllentsorgung in Harmshagen

Harmshagen

Verärgert stellte Jan Luttuschka fest, dass Unbekannte auf seinem Grundstück an der Windkraftanlage in Harmshagen illegal Müll abgeladen haben. Er terminiert die Tat auf die Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche. Abgeladen worden sind etwa fünf Zentimeter starke Steinwollmatten und Asbestschindeln. „Insgesamt sind das etwa sechs bis acht Kubikmeter“, schätzt er.

Außerdem fand er eine Fassung einer zweiröhrigen Neonlampe aus DDR-Zeiten. „Das Material stammt meiner Erfahrung nach von einem Um- oder Ausbau einer Garage oder einer Giebelwand eines bereits nach der Wende restaurierten Hauses“, vermutet er. Das Abladen vor Ort sei sehr professionell vorgenommen worden, meint er. „Anhand der gefundenen Spuren wurde die Wolle aus einem Transporter oder von einem Kipphänger geschoben“, ergänzt er.

Die Tat hat Jan Luttuschka bei der Polizei zur Anzeige gebracht. „Da nicht auszuschließen ist, dass der Bauherr nichts von der illegalen Entsorgung des Materials weiß, suche ich neben dem eigentlichen illegalen Entsorger auch den Ort des Rückbaus. Bei Bedarf kann sich der Bauherr auch persönlich bei mir melden, ohne bestraft zu werden“, so Luttuschka.

Sofern die Wolle mit allen anderen Stoffen bis zum 10. Oktober durch den Verursacher in Harmshagen selbst beseitigt wird, verzichte er auf jede weitere Verfolgung, betont er. „Ansonsten greift im Falle der Ermittlung die volle Wucht der Ahndung durch deutsche Fachbehörden.“ Für sachdienliche Hinweise, die die Polizei in Grevesmühlen entgegennimmt (Telefon: 03881 / 7200), setzt Jan Luttuschka eine Belohnung in Höhe von 1500 Euro aus.

Von Jana Franke