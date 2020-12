Polizisten haben bei einer Routinekontrolle auf der A 24 bei Stolpe (Ludwigslust-Parchim) zwei fünf Wochen alte Hunde in einem rumänischen Transporter gefunden. Sie saßen in einer mit Kot übersäten Transportbox. Das Tierheim in Roggendorf (Nordwestmecklenburg) hat sich der Pflege angenommen. So geht es den beiden jetzt.