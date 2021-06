Illegaler Welpenhandel: Polizei nimmt zwei Männer an der A 20 fest

Lüdersdorf/Lübeck

Die Lübecker Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Verdachts des Betrugs und der Urkundenfälschung gegen zwei mutmaßliche Welpenhändler. Die beiden 36 und 51 Jahre alten Männer waren nach einem Zeugenhinweis auf einem Parkplatz an der A 20 festgenommen worden.

13 Hunde unterschiedlicher Rassen wurden sichergestellt

Am 2. Juni gegen 13.30 Uhr hatte ein Zeuge der Regionalleitstelle Lübeck gemeldet, dass auf dem Parkplatz „Auf dem Karkfeld“ an der A 20 nahe der Landesgrenze zwischen Mecklenburg und Schleswig-Holstein offenbar Hundewelpen aus einem Pkw mit osteuropäischem Kennzeichen verkauft würden. Polizeibeamte waren ausgerückt und trafen vor Ort auf zwei Männer an einem Pkw, in dem sich elf verschieden große Käfige und Boxen mit insgesamt dreizehn Hunden unterschiedlicher Rassen befanden.

Alle Hunde befanden sich in schlechtem Gesundheitszustand. Sie wurden durch einen Amtsveterinär sichergestellt und ins Tierheim Lübeck gebracht.

Behörden beschlagnahmen Bargeld

Die Staatsanwaltschaft ließ Pässe, Dokumenten und Bargeld, das die beiden mit sich führten, beschlagnahmen. Die Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen mangels Haftgründen entlassen. Sie müssen sich in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Betruges und des Verdachts der Urkundenfälschung verantworten. Auch wird geprüft, ob eine Straftat nach dem Tierschutzgesetz vorliegt.

Die 13 Hundewelpen wurden daraufhin in der Kücknitzer Einrichtung in Lübeck in Obhut genommen. Drei Tiere sind nach Auskunft des Tierheims inzwischen gestorben, die anderen sind schwer krank und auf der Isolierstation. Die Welpen sind gerade einmal zwischen fünf und sieben Wochen alt.

Von OZ