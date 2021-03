Im Auto von Grevesmühlen nach Gambia in Westafrika

Grevesmühlen

Einen Tag zuvor, am 4. März des Jahres 2011, waren die Grevesmühlener Alexander Dück und Frank Michael Gwiazda mit ihrem VW-Transporter, einem ehemaligen Bundeswehrfahrzeug, in Richtung Afrikanischer Kontinent aufgebrochen.

Ihr Plan: Die Teilnahme an einer Rallye, die von Dresden aus organisiert wurde, an der insgesamt 35 Fahrzeuge teilnahmen, die bis nach Banjul, in die Hauptstadt des westafrikanischen Landes Gambia führen sollte. Dort sollten die Fahrzeuge und Hilfsgüter für einen guten Zweck versteigert.

Geld für Hilfsprojekte

Mit dem Erlös sollten verschiedene Hilfsprojekte finanziert werden. Nachdem ein paar Monate zuvor die Aktion der beiden Grevesmühlener bekanntgeworden war, hatten sich einige Firmen bei den Abenteurern gemeldet, die das Projekt mit Campingausrüstung und Hilfsgütern unterstützten.

Es gab sogar eine eigene Webseite für diese Unternehmung – www.rostock-banjul.de. Dort stand auch, was an Unterstützung gebraucht wurde. Die Strecke, die zurückgelegt werden sollte, führte über Paris, Madrid, Marokko entlang der afrikanischen Westküste bis nach Banjul.

Am 5. März 2011 bewältigte das Team der beiden Grevesmühlener die erste Etappe seiner aufregenden Reise und fuhr erst einmal bis nach Dresden. Am 9. März bereits ging es mit der Fähre nach Marokko. Ankunft in Banjul war Ende März des Jahres 2011.

Von Annett Meinke