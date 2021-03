Klütz

Gehwege im Lindenring in Klütz sind dort, wo sie vorhanden sind, schmal und mit kleinen Steinen gepflastert, so dass Menschen mit Rollator gut durchgerüttelt werden. Und sie sind immer wieder schräg, weil sich dort Auffahrten zu Stellplätzen für Autos befinden. Senioren müssen in einigen Bereichen auf die Fahrbahn ausweichen.

Vor Einzelhäusern in der nördlichen Hälfte des Wohngebietes gibt es überhaupt keine Fußwege auf der einen Straßenseite und auch auf der gegenüberliegenden Seite endet der Gehweg auf halber Strecke. Ähnlich ist es auf der südlichen Seite des Wohngebiets, wo sich außer Mehrfamilienhäusern auch eine Seniorenwohnanlage und ein medizinisches Zentrum mit Zahnarzt und Physiotherapie befinden.

Im Wohngebiet Lindenring in Klütz fehlen Gehwege. Seit zehn Jahren versucht die Stadt das zu ändern. Quelle: Malte Behnk

Autofahrer sehen Fußgänger spät

Eine Frau, die gerade aus dem Zentrum kommt, kennt das Problem der fehlenden Wege im Lindenring: „Hier im unteren Bereich kommen Autos von der Boltenhagener Straße um die Ecke und sehen die Älteren nicht, die ein Stück auf der Straße gehen müssen“, sagt sie.

Ähnlich kennt es auch Gennady Panov, der dort einen Schlüsselnotdienst betreibt. „Wenn hier jemand auf der Straße geht, müssen Autofahrer anhalten. Das ist manchmal gefährlich“, sagt er. „Da wo ein Weg ist, ist er an vielen Stellen sehr schräg wegen der Zufahrten oder er ist holperig und schlecht für meinen Rollator. Da zittern mir die Arme“, sagt eine Anwohnerin des Lindenrings.

Zehn Jahre Suche nach Lösung

Das Problem ist den Politikern der Stadt durchaus bekannt. Bereits seit zehn Jahren suchen sie nach einer Lösung. Aber trotz eines Verkehrskonzepts, in dem Fachleute ebenso auf die Situation der fehlenden Fußwege in dem Gebiet hingewiesen haben, lässt sich bisher keine Lösung finden, der das Straßenbauamt zustimmt. „Wir beginnen jetzt, das Verkehrskonzept umzusetzen“, hat Bürgermeister Jürgen Mevius (UWG) gesagt. „Aber es gibt problematische Bereiche wie am Lindenring, wo wir länger brauchen werden.“

Jürgen Mevius, Bürgermeister der Stadt Klütz. Quelle: privat

Einbahnstraße, Parkverbote, Fahrbahnmarkierung

So wurde 2011 in der Stadtvertretung über das Thema diskutiert. Ergebnis war, dass notfalls ein Grundstückseigentümer gezwungen werden sollte, ein Stück seines Landes abzugeben, damit zumindest auf einer Straßenseite ein durchgängiger Fußweg gebaut werden könnte. Ebenso gab es Vorschläge, den Lindenring zur Einbahnstraße zu machen, in bestimmten Bereichen das Parken zu verbieten oder zumindest mit einer Markierung auf der Fahrbahn einen sicheren Bereich für Fußgänger abzugrenzen.

So groß müssen Gehwege sein Für Gehwege gibt es in Deutschland bestimmte Normen. So ist eine bis in die 1970er Jahre eigentlich als normal geltende Breite von 1,50 Metern heute nur noch bei beengten dörflichen Hauptstraßen mit geringem Fußverkehrsaufkommen in Ausnahmen zugelassen. Heutzutage ist vorgegeben, dass für zwei sich begegnende Fußgänger 1,80 Platz sein muss. Inklusive Abstandsbereichen muss für einen Gehweg eine Breite von 2,50 Metern eingeplant werden. (Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen)

Fehler bei der Stadtsanierung nach der Wende

Dass es Probleme auf Gehwegen im gesamten Stadtgebiet gibt, sobald man als Fußgänger auf ein Hilfsmittel oder gar auf einen Rollstuhl angewiesen ist, mahnt der Klützer Klaus Heselhaus schon lange an. „Ich habe sieben Jahre meine Schwiegermutter im Rollstuhl durch Klütz gefahren. Da habe ich gemerkt, dass hier einiges falsch gelaufen ist, als man nur auf Denkmalschutz geschaut hat“, sagt Heselhaus, der Architekt ist und als berufener Bürger im Bauausschuss der Stadt sitzt. Er spricht die Sanierung der Innenstadt nach der Wende an, bei der mehr auf die Schönheit der Kleinstadt als auf gut begehbare und befahrbare Wege geachtet wurde.

Architekt Klaus Heselhaus setzt sich für bessere Gehwege in Klütz ein. Quelle: Behnk Malte

Anpassungen wären teuer

Mehrfach hatte er den anderen Kommunalpolitikern angeboten, als Test mit dem Rollstuhl oder einem Rollator durch Klütz zu gehen. Bislang ist darauf niemand eingegangen, aber Heselhaus hat einige Schwachstellen im Stadtgebiet festgestellt. „Versuchen Sie mal mit einem Rollator oder einem Rollstuhl über den Markt zu kommen.“

An solchen historischen Gegebenheiten könne vielleicht nicht so viel geändert werden. „Aber man könnte die Fugen im Kopfsteinpflaster zumindest in bestimmten Bereichen mit Asphalt ausfüllen und besser begehbar machen. Aber das kostet Geld“, sagt Klaus Heselhaus.

Er ist froh, dass sich die Stadt dennoch bemüht, die Situation der Gehwege zu verbessern. „Jeder von uns kann in die Situation kommen, dass er diese Wege nur noch schwierig oder gar nicht mehr nutzen kann. Zumindest dort, wo neue Straßen entstehen, sollte darauf geachtet werden“, sagt er.

