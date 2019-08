30 Jahre Mauerfall in Grevesmühlen - Warum das Krankenhaus in Grevesmühlen für die Stasi so wichtig war

Am 30. September findet in der Nikolai-Kirche in Grevesmühlen mit einer Podiumsdiskussion der Auftakt zu einer Reihe Veranstaltungen statt zum Thema Wende und Mauerfall. Experte Volker Höffer berichtet im Interview von den Hintergründen der damaligen Zeit.