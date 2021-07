Im Labyrinth spielt das Musiktheater im Park des Kulturguts Dönkendorf

Dönkendorf

Das Labyrinth ist ein Symbol, das sich in der Antike auf der griechischen Insel Kreta entwickelt hat. „Es steht für den Weg in die Mitte“, sagt Monika von Westernhagen. Im Park ihres Gutshauses in Dönkendorf, dem Kulturgut, inszeniert sie am 14. August das diesjährige Musiktheater, das ganz im Zeichen des Labyrinths steht.

Blick in die griechische Antike

„Es ging in der Antike um einen vorgezeichneten, eindeutigen Weg, der aber nicht gradlinig ist und größer werdende Umwege hat, die zum Ziel führen. Man kann es als Weg in die eigene Mitte, zu Gott oder zur eigenen Wiedergeburt sehen“, sagt Monika von Westernhagen. „Man muss Mut aufbringen, weil man nicht weiß, wo der nächste Weg einen hinführt“, schildert sie.

Labyrinth im Rasen des Parks

Im ersten Teil des Musiktheaters wird ein Labyrinth im Rasen die Kulisse bilden. Darin und drumherum wird die Sage der Ariadne erzählt, deren Vater einen Minotaurus auf Kreta in einem Labyrinth hielt. Ariadne hilft Theseus, den Minotaurus zu besiegen. Mit einem Faden von Ariadne gelang es ihm, das Labyrinth wieder zu verlassen.

Der Garten des Kulturguts Dönkendorf als natürliche Kulisse des Musiktheaters. Quelle: Jana Franke

Thilo von Westernhagens Komposition von 1990

Ganz anders als in der Antike waren Labyrinthe dann im ausklingenden Mittelalter. „Mitte des 15. Jahrhunderts wurde das Labyrinth zum Irrgarten“, sagt Monika von Westernhagen. „Im Gegensatz zum Labyrinth hatten der Scheinwege und Sackgassen, die nirgends hinführten.“ Die Irrgärten werden im zweiten Teil des Musiktheaters thematisiert. Das Schleppdach im Park wird dann zur Bühne für das Stück „Labyrinth“, das der 2014 verstorbene Thilo von Westernhagen 1990 komponiert hatte. „Es wurde in dem Jahr noch in Lübeck uraufgeführt und 2000 haben wir es hier gespielt.“ Für die Inszenierung war damals ein Labyrinth aus Sonnenblumen im Park entstanden.

Zeiten und Preise Das Musiktheater im Park findet am 14. August in Dönkendorf auf dem Kulturgut, Am Hof 3, statt. Einlass ist ab 18 Uhr, das Programm endet gegen 22 Uhr Der Eintritt kostet 20 Euro (Kinder, Jugendliche und Studierende frei). Karten können telefonisch unter 038827/50850 oder per Mail an hortus.musicus@gmx.de reserviert werden.

Texte vom Barockdichter Angelus Silesius

Im Werk von Thilo von Westernhagen geht es um die Suche nach der Wahrheit. Zur Musik hat er Texte des Barockdichters Angelus Silesius, eigentlich Johannes Scheffler, ausgesucht. Der hatte sich, eigentlich evangelisch getauft, mit 29 Jahren zum Katholizismus bekannt. Etwa 50 der Geistlichen Hirtenlieder aus der Angelus Silesius’ Feder gingen in das Hallesche Gesangbuch ein.

Die Welt wirkt wie ein Irrgarten

„Ich habe das Thema noch einmal ausgesucht, weil ich unsere Welt momentan als ein fast nicht mehr durchschaubares Labyrinth im Sinne eines Irrgartens sehe, weil man trotz eines gesunden Menschenverstands in diesen Situationen nicht weiterkommt“, erklärt Monika von Westernhagen. „Das habe ich noch nie so erlebt“, sagt sie unter anderem mit Blick auf die Zeit mit der Corona-Pandemie oder auf die Folgen des Klimawandels.

Einklang mit der Natur finden

Der Erhalt und der Schutz der Natur ist auch immer wieder wichtiges Thema der Musiktheater im Park, der wirkt, als wäre er gerade erst aus dem Wildwuchs der Umgebung herausgeschnitten worden. Das Programm, das auch eine Pause für ein kleines Picknick hat, wird von vielen Akteuren gestaltet, die Monika von Westernhagen zum Teil schon seit Jahren begleiten. Außer ihr selber werden Cornelius Lewenberg aus Schwerin und Martina Schänzle aus Hamburg als Solisten sowie die Chöre aus Dönkendorf und der Hochschule Wismar singen. Einen Teil der Geschichte wird Erzählerin Birte Bernstein vortragen.

Tänzer, Musiker und Sänger spielen bis zur Dunkelheit

Die Gruppe Kollektiva aus Hamburg wird das Stück mit unterschiedlichen Tänzen bereichern. Verschiedene Musiker wie die Geigerin Bérengère Le Boulair aus Lübeck oder der Saxofonist Warnfried Altmann aus Wangelin treten im Musiktheater auf. „Zum Abschluss wird es Improvisationen der Musiker und Gesang im Labyrinth geben. Dann wird es schon etwas dunkel sein“, kündigt Monika von Westernhagen an.

Von Malte Behnk