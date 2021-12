Immer mehr Corona-Testzentren in Nordwestmecklenburg: Jetzt auch im Grünen Weg in Grevesmühlen

Grevesmühlen

Seit der Verschärfung der Corona-Regeln ist der Bedarf an Teststationen in Nordwestmecklenburg groß. Immer mehr Stationen öffnen – jetzt auch im Grünen Weg 29 gegenüber dem Profi-Baumarkt. Dort ist auch die Einfahrt.

„Es sind genug Parkmöglichkeiten vorhanden“, versichert Sylvi Grosser, die Inhaberin von „Wellness & Beauty My Style.“ Die Diplom-Wellnesstrainerin und Kosmetikerin hilft mit der neuen Teststation „My Style“ nicht nur anderen Menschen, sondern auch sich selbst, denn ihre Kunden müssen nachweislich getestet sein. Die Station „My Style“ in einem Container mit separatem Testraum öffnet montags bis mittwochs von 9 bis 13 Uhr und von 14.30 bis 19 Uhr, donnerstags von 9 bis 13 Uhr, freitags von 16 bis 20 Uhr, sonnabends von 9 bis 13 Uhr und sonntags von 16 bis 20 Uhr. Wer sich online anmelden will, kann das unter https://app.testformular.de/termin/mystyle.

Ausschließlich über diesen Weg können Termine bei Sonderöffnungszeiten gebucht werden. Sie gelten am 24. Dezember, an den beiden Weihnachtsfeiertagen, an Silvester und am Neujahrstag.

Testergebnisse werden online übermittelt oder in der Station ausgedruckt. Wer wartet, bekommt auf Wunsch ein warmes Getränk.

Zwei weitere Testzentren sind nach Auskunft des Landkreises in Grevesmühlen geplant. Das DRK öffnet bereits seit Längerem im Rotkreuzspeicher, August-Bebel-Straße 51. Willkommen sind Testwillige dort montags bis freitags von 9 bis 11 Uhr und von 14 bis 19 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 13 Uhr.

Drei Teststationen in Boltenhagen

In Boltenhagen öffnet ein weiteres Testzentrum des DRK: Zum Sportplatz 1, dienstags bis freitags sowie sonntags von 14 bis 19 Uhr. Ebenfalls zum Schnelltest im Ostseebad lädt die Sonnenapotheke in die Ostseeallee 11e ein. Willkommen sind Testwillige dort montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 17.45 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 11.45 Uhr.

Ein weiteres Testzentrum in Boltenhagen befindet sich im Dorfhotel, Mecklenburger Allee 1. Seine Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 16 Uhr.

Wer sich in Dassow testen lassen will, kann das beim DRK in der Familienbegegnungsstätte im Alten Rathaus, Lübecker Straße 50. Geöffnet ist das Testzentrum montags bis freitags von 15 bis 18 Uhr.

In Schönberg öffnen zwei Corona-Teststationen

In Schönberg lädt der Pflegedienst Moll zum Testen ein: Palmberghalle, Rudolf-Hartmann-Straße 2a, montags bis freitags von 6 bis 14.30 Uhr sowie sonnabends, sonntags und an Feiertagen von 9 bis 13 Uhr. Die Efeu-Apotheke in Schönberg bietet ebenfalls ein Testzentrum an. Es öffnet montags bis freitags von 12 bis 14 Uhr in der Feldstraße 23a.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Weitere Testzentren öffnen nach Auskunft des Landkreises bei One-Man-Chemie in Klütz, Rudolf-Breitscheid-Straße 63, täglich von 7 bis 21 Uhr sowie bei Brandschutz Klotz in Selmsdorf, Flöhkamp 1a, montags und mittwochs von 8 bis 10 Uhr und von 15 bis 19 Uhr, freitags von 8 bis 10 Uhr und von 16 bis 18 Uhr sowie sonntags von 13 bis 18 Uhr.

Von Jürgen Lenz