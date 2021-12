Immer mehr Coronafälle bei Schülern in Nordwestmecklenburg

Grevesmühlen

Insgesamt 51 Coronafälle trotz Hygiene, Abstand und Tests: Das meldet die Regionale Schule mit Grundschule Lüdersdorf für ihre beiden Standorte, die Regionale Schule in Wahrsow und die Grundschule in Herrnburg. Bei 49 Schülern und zwei Lehrern waren die PCR-Tests positiv.

In den vergangenen Tagen wurden die Fälle immer mehr. Betroffen sind jetzt die Jahrgänge zwei bis neun. Als mögliche Ursachen nennt Schulleiter Henning Klöpfel private Treffen vor Beginn der Infektionswelle, die Busfahrten mit zahlreichen Schülern auf engem Raum und die Schülerspeisung, bei der die Kinder ihre Masken abnehmen.

Auch in anderen Gemeinden in Nordwestmecklenburg verbreitet sich das Coronavirus unter Kindern und Jugendlichen, wie stichprobenartige Anfragen ergeben. Die Regionale Schule „Am Wasserturm“ in Grevesmühlen meldet einen aktuellen Coronafall. Nach Auskunft der Leiterin Brunhilde Hallmann hat sich der Schüler in seiner Freizeit infiziert. „Es ist nicht in der Schule passiert“, betont Brunhilde Hallmann.

Bei positivem Test zwei Wochen Quarantäne

In der Freizeit hatte der Infizierte allerdings Kontakt zu weiteren Kindern. Die Folge: Es gibt jetzt insgesamt fünf Quarantänefälle bei Kindern in den Klassenstufen fünf und sechs.

Für alle Schulen gilt: Wenn ein PCR-Test positiv war, haben sich Schüler und Lehrer für 14 Tage in häusliche Isolation zu begeben – unabhängig davon, wo sie sich angesteckt haben. Wer zu ihnen engen Kontakt hatte, muss an fünf aufeinanderfolgenden Tagen einen Antigentest machen. Danach gilt dieselbe Pflicht wie für alle Schüler und Lehrer: Tests zweimal wöchentlich. Bei Kontaktpersonen ebenfalls vorgeschrieben: 14 Tage regelmäßige Symptomkontrolle, bei Verdacht ein PCR-Test.

Coronafall Drittklässler in Selmsdorf

Wie ist die Lage in der Grundschule in Selmsdorf? Leiterin Mandy Voß informiert auf Anfrage: Unter den Schülern gibt es jetzt einen bestätigten Fall. Ein Drittklässler ist infiziert.

Unklar ist, wie viele Schüler und Lehrer in Nordwestmecklenburg erkrankt sind, aber allein die Fälle in der Gemeinde Lüdersdorf bedeuten eine deutliche Zunahme in Kreis. Die Behörden veröffentlichen nur Zahlen für ganz Mecklenburg-Vorpommern. Laut jüngster Statistik des Landesamtes für Gesundheit und Soziales gibt es im Land 684 aktuelle Fälle: 648 Schüler und 36 Mitarbeiter. Auch hier ist die Tendenz klar. Am 23. November waren 444 Schüler getestet, also rund ein Drittel weniger. 27 Mitarbeiter von Schulen waren infiziert.

Der Lüdersdorfer Schulleiter ist überrascht, dass auch für eine fünfte Klasse keine Quarantäne angeordnet wird, obwohl bei 15 Kindern das Ergebnis des PCR-Tests positiv war. Der Hintergrund: Die Schweriner Landesregierung will nach eigenem Bekunden alles dafür tun, dass der Unterricht im Land in gewohnter Form fortgesetzt wird und die Schulen geöffnet bleiben. Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) betonte im Interview der OZ, die Schulen seien nicht „der große Umschlagplatz für Infektionen.“ Eine „ziemliche Sicherheit“ für die Kinder bestehe durch das Testen, das nirgendwo sonst so regelmäßig praktiziert werde.

Von Jürgen Lenz