Grevesmühlen

Mehr als 50 Einsätze hat die Freiwillige Feuerwehr Grevesmühlen in der Woche vom 14. bis zum 20. Februar gefahren. Der Großbrand bei Greve, dazu die Stürme – auch wenn es ein absoluter Extremfall war, die Zahl der Einsätze steigt. Auch weil die Freiwilligen Feuerwehren immer mehr Aufgaben übernehmen müssen.

Angefangen beim Türöffnen, wenn der Pflegedienst eine hilflose Person dahinter vermutet, weil ein Patient aufs Klingeln nicht reagiert, über die Tragehilfe für den Rettungsdienst, wenn Patienten, die mehr als 150 Kilogramm wiegen, nur mit Hilfe aus den Wohnungen geholt werden können, bis zu den regulären Einsätzen bei Sturm, Unfällen oder Bränden, reicht die Palette. „Ja, es ist mehr geworden“, sagt Steve Klemkow, Wehrführer in Grevesmühlen. „Und wenn es noch mehr wird, dann muss man sich wirklich Gedanken machen, wie es weitergeht.“ Wäre Stiefelgeld, wie es einige Kommunen an die ehrenamtlichen Rettungskräfte zahlen, eine Option, um mehr Personal anzuwerben? „Nein, das haben wir für uns klar entschieden, dass Stiefelgeld für uns nicht infrage kommt.“ Die Arbeit in der Feuerwehr sei nun mal ein Ehrenamt, Geld spiele da keine Rolle.

Steve Klemkow, Wehrführer in Grevesmühlen Quelle: Jana Franke

Arbeitgeber in der Zwickmühle

Die Dauerbelastung sorgt noch für ein weiteres Problem: Wenn die Rettungskräfte im Einsatz sind, fehlen sie an ihrem Arbeitsplatz. Und angesichts des akuten Fachkräftemangels stellt das die Arbeitgeber vor einige Probleme, wie eine Umfrage bei Firmenchefs ergab. Öffentlich äußern wollte sich keiner der Unternehmen. Denn: „Das Thema Feuerwehr ist ziemlich sensibel“, sagt einer von ihnen, in dessen Firma allein zwei Brandschützer angestellt sind. „Natürlich ist die Feuerwehr wichtig, und wir sind froh, dass wir die Leute haben. Allein schon aufgrund der Tatsache, dass, wenn bei uns etwas passiert, sie wissen, was zu tun ist.“

Aber wenn die Männer zum Einsatz gerufen werden, fehlen sie auf der Arbeit. „Dass die Gemeinde dafür Ausfallgeld zahlt, ist schön und gut, das nützt mir aber nichts, denn ich brauche die Leute, damit sie ihren Job machen“, berichtet der Unternehmer. Er würde sich wünschen, dass die Aufgaben neu verteilt würden und die Feuerwehr nicht bei jeder Türöffnung, jeder Ölspur und jedem Einsatz des Rettungsdienstes anrücken müsse. „Aus meiner Sicht macht die Freiwillige Feuerwehr oft nur den Job, der normalerweise von Firmen erledigt werden müsste. Aber weil die Feuerwehr nichts kostet, ist es natürlich einfacher, als den Schlüsseldienst zu rufen.“ Braucht es also eine Feuerwehrreform? Was sagen die Einsatzkräfte selbst dazu?

So werden Arbeitgeber entschädigt Rund 10 000 Euro haben im vergangenen Jahr Arbeitgeber aus Grevesmühlen sowie den amtsangehörigen Gemeinden als Kostenerstattung geltend gemacht, weil ihre Mitarbeiter als ehrenamtliche Feuerwehrleute im Einsatz waren. 2019 betrug diese Summe noch rund 22 500 Euro. Nach Angaben der Stadtverwaltung in Grevesmühlen seien im vergangenen Jahr in Grevesmühlen direkt solche Anträge von neun Firmen gestellt worden. In der Gemeinde Stepenitztal haben fünf Unternehmen die Kostenerstattung beantragt, in Gägelow waren es drei, in Upahl sieben, in Warnow eine. In Testorf-Steinfort, Rüting und Bernstorf seien keine Anträge auf Kostenerstattung gestellt worden. Geregelt ist die Höhe des Verdienstausfalls in der Feuerwehrentschädigungsverordnung MV. Die Anträge werden an die jeweiligen Kommunen gestellt, in denen die Freiwillige Feuerwehr angesiedelt ist.

Ist Stiefelgeld ein Anreiz?

„Es ist ganz schön viel gewesen und geht an die Substanz“, sagt Upahls Gemeindewehrführer

Alexander Ehlers mit Blick auf die zurückliegenden Tage, wo die Brandschützer teilweise im Dauereinsatz waren. Die Upahler rückten allein in den ersten Wochen des neuen Jahres 30 mal aus. „So viele Einsätze haben wir sonst das ganze Jahr“, so Ehlers. Weil viele Kameraden in der Nähe ihre Arbeitsstelle haben, kann die Einsatzbereitschaft sehr gut hergestellt werden. Eine Stützpunktwehr ist nicht nötig. Stiefelgeld, so Ehlers, könnte ein Anreiz sein, zur Feuerwehr zu kommen. Freuen würden sich die Brandschützer nach Aussage des Wehrführers schon über einen kleinen Obolus. Auf der nächsten Gemeindevertretersitzung will er das Thema ansprechen.

Alexander Ehlers, Gemeindewehrführer in Upahl Quelle: privat

„Es ist wichtig, dass sich Menschen im Ehrenamt engagieren“, sagt Selmsdorfs Wehrführer Marc Aniol. Solche Situationen wie in den letzten Tagen mit Dauereinsätzen hatte es nach seiner Aussage in den vergangenen Jahren immer mal wieder gegeben. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass es sich immer noch um eine freiwillige Feuerwehr handelt. Das Stiefelgeld war bei den Selmsdorfern nie ein Thema. Danken möchte er stattdessen den Kameradinnen und Kameraden der Wehr, dass sie ein weiteres Mal so viel Zeit geopfert haben. Gegen weniger Einsätze hätte aber auch er natürlich nichts einzuwenden. „Das Beste ist doch, wenn der Pieper mal nicht angeht“, so Aniol.

Dassow: Mit der Belastung haben wir kein Problem

„Ja, es waren viele Einsätze und wir hatten viel zu tun. Aber es war alles noch machbar. Mit der Belastung hatten wir kein Problem“, erklärt Dassows Wehrführer Daniel Selzer. Von Stiefelgeld für die Kameradinnen und Kameraden hält er nichts. Denn bekommen würden das ja nur die Brandschützer, die gerade im Einsatz waren. Alle anderen Mitglieder der Wehr, die aus beruflichen oder anderen Gründen nicht dabei sein konnten, würden leer ausgehen und nichts bekommen. Insofern mache das Stiefelgeld keinen Sinn.

Daniel Selzer ist Wehrführer in Dassow Quelle: Steffen Oldörp

Aber etwas mehr Anerkennung für das Ehrenamt, das wäre nach Meinung von Selzer schön. Die Ehrenamtskarte mag zwar eine gute Idee sein, aber auf dem Land haben die Feuerwehrleute nicht wirklich etwas davon. Besser fände er es, wenn für sie zum Beispiel etwas in die Rentenkasse eingezahlt wird. Davon hätten sie dann nach ihrer aktiven Zeit in der Feuerwehr etwas. Außerdem wäre es eine besondere Wertschätzung ihrer geleisteten Arbeit.

Zehn Euro Stiefelgeld gibt es in Lüdersdorf

Eine nette Geste nennt hingegen Lüdersdorfs stellvertretender Wehrführer Marco Urbschat die zehn Euro Stiefelgeld, die hier die Brandschützer für jeden ihrer Einsätze bekommen. Das sei mehr ein symbolischer Betrag, der nicht viel mehr als die Spritkosten deckt. Außerdem ist es mit dem eigentlichen Einsatz vor Ort ja nicht getan, die Vor- und Nachbereitung erfordert ebenfalls viel Zeit und Aufwand. Vergessen sollte man bei alledem auch nicht, so Urbschat, dass schon der Weg zum Feuerwehrmann oder -frau Zeit und Ausdauer verlangt. 150 Stunden in der Truppmannausbildung, 16 Stunden Sprechfunk und 25 Stunden Atemschutzausbildung umfasst die Grundausbildung. Nur wer diese absolviert, kann in die Reihen der Feuerwehr aufgenommen werden. Wer dort als Truppführer oder in andere Positionen bzw. Funktionen mitwirken möchte, für den sind zusätzliche Ausbildungen mit nochmals mehr Aufwand nötig.

Marco Urbschat, stellvertretender Gemeindewehrführer in Lüdersdorf. Quelle: privat

Geklagt wird aber in der Lüdersdorfer Gemeindewehr nicht. „Wir sind das ganze Jahr über einsatzbereit“, so Urbschat. Auch die letzten Einsätze – es waren zwölf in der Sturmnacht vom 18. auf den 19. Februar – bedeuteten keine besondere Herausforderung für die Feuerwehrleute. Da diese aber aufeinanderfolgten, wurden die Feuerwehrleute von der Bevölkerung besser als sonst wahrgenommen.

Genug Kräfte an Wochenenden

„Der Vorteil des letzten Sturms war, dass er am Wochenende war“, sagt Schönbergs Wehrführer Jörn Stange. Da konnte nach seiner Aussage die Einsatzbereitschaft gut hergestellt werden. In der Woche, so Stange, sei das schon weitaus schwieriger. Zum Thema Stiefelgeld haben die Schönberger Brandschützer auch ihre Meinung: Solange sie vernünftiges Arbeitsmaterial bekommen, was in Schönberg der Fall ist, verzichten sie darauf.

Landwirte unterstützen oft

„Wenn es zu geballten Einsätzen wie bei den Stürmen kommt, lösen wir das Problem mit den örtlichen Landwirten“, sagt Kalkhorsts Gemeindewehrführer Jan Krüger. „Ich spreche sie dann im Vorfeld an, ob sie uns mit Technik unterstützen und dann helfen sie uns zum Beispiel mit Traktoren.“ Abseits der Hauptverkehrswege sperre die Feuerwehr auch Wege ab, wenn dort ein Baum umgestürzt ist. „Alle wichtigen Wege halten wir aber frei“, so Krüger. In Kalkhorst und den Ortsteilen sei die Feuerwehrarbeit gut ehrenamtlich zu schaffen. Im vergangenen Jahr rückten die Helfer 42 Mal aus.

Arbeitgeber und Familie müssen „mitspielen“

Boltenhagens Wehrführer Sebastian Hacker Quelle: Roxin Cornelia

Deutlich mehr Einsätze fährt die Freiwillige Feuerwehr Boltenhagen, da sie auch eine First Responder Einheit für medizinische Notfälle hat. „Noch schaffen wir es als Ehrenamtler“, sagt Wehrführer Sebastian Hacker. „Es wird aber schwieriger, weil die Zahl der Einsätze steigt, wir aber nicht unbedingt mehr Personal haben.“ Etwa 120 Einsätze pro Jahr sind ein relativ hoher Zeitaufwand. „Das funktioniert nur, wenn Arbeitgeber und Familie alle hinter einem stehen“, sagt Sebastian Hacker. Bei wachsenden Einsatzzahlen könnte aus seiner Sicht ein Modell mit zwei hauptamtlich Beschäftigten in der freiwilligen Feuerwehr Sinn machen. „Das gibt es in größeren Städten zum Teil. Die sind dann als Gerätewarte eingestellt und können kleinere Einsätze übernehmen, für die dann nicht die ganze Feuerwehr alarmiert werden muss.“

