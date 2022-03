Immer mehr Flüchtlinge aus der Ukraine erreichen Nordwestmecklenburg

Grevesmühlen

Immer mehr Menschen aus der Ukraine erreichen Nordwestmecklenburg. „Neben privaten Personentransporten und vereinzelten Anreisen kam am Montag auch ein Bus mit knapp 50 Personen an“, erläutert die Kreisverwaltung. Die Geflüchteten wurden alle im Hotel Schäfereck in Groß Strömkendorf untergebracht. Dort können rund 140 Frauen, Männer und Kinder wohnen. Diese Unterkunft hat der Landkreis Anfang der Woche angemietet.

Erste Anlaufstelle für Erstaufnahmen ist das Hotel Aridus am Gewerbegebiet Kritzow bei Wismar. Dort ist die Kapazität von knapp 75 Menschen zwar ausgeschöpft, aber ein Betreuungsteam verteilt Geflüchtete auf andere Standorte.

Insgesamt verfügt der Landkreis aktuell jetzt über Erstaufnahmekapazitäten für rund 300 Geflüchtete. Etwa zwei Drittel der Plätze sind belegt. Bisher müssen die für 800 weitere Menschen vorbereiteten Notunterkünfte in Sporthallen in Wismar, Grevesmühlen und Gadebusch nicht genutzt werden.

Landrat: „Eine große Herausforderung für uns alle“

„Der Zustrom an Menschen steigt und wir arbeiten so schnell es geht, um die Unterbringung zu gewährleisten“, sagt Landrat Tino Schomann (CDU). Dass Putins Angriffe gegen Städte in der Ukraine nicht ablassen, sondern an Brutalität sogar zunehmen, lasse weitere Fluchtbewegungen erwarten. „Die nächsten Wochen werden eine große Herausforderung für uns alle. Zivilgesellschaft und Verwaltung gleichermaßen“, erklärt Schomann.

Zurzeit halten sich nach Kenntnis der Kreisverwaltung 398 Geflüchtete in Nordwestmecklenburg auf. Es gebe aber weitere Ukrainer, die sich noch nicht gemeldet hätten. 313 Geflüchtete sind bereits als Leistungsbezieher registriert, bekommen also finanzielle Unterstützung. 187 sind derzeit zentral untergebracht, vier dezentral in angemieteten Wohnungen. Am Mittwoch will der Landkreis zusätzliche Wohnungen anmieten. Der Krisenstab nimmt Kontakt zu weiteren Anbietern auf. Die zentrale Koordinierung der Ehrenamtshilfe für ukrainische Geflüchtete im Kreisgebiet übernimmt die Mitmachzentrale Nordwestmecklenburg beim DRK Kreisverband Nordwestmecklenburg in Zusammenarbeit mit dem Landkreis.

Um die aus einem Kriegsgebiet geflüchteten Menschen nicht unbeabsichtigt unter Stress zu setzen, hat der Fachdienst Bevölkerungsschutz des Landkreises entschieden, dass die allwöchentlichen Testalarme der Sirenenwarnsysteme in den Gemeinden ausgesetzt werden. Bis vorerst 24. April werden also nicht mehr jeden Mittwoch um 12 Uhr Sirenen zu hören sein.

Von Jürgen Lenz