Immer mehr Geflüchtete aus Ukraine erreichen Nordwestmecklenburg

Grevesmühlen

Immer mehr Geflüchtete aus der Ukraine erreichen Nordwestmecklenburg. „Aktuell sind mehr als 1360 Geflüchtete beim Fachdienst Soziales als Leistungsempfänger registriert und bereits mehr als 420 Geflüchtete bei der Ausländerbehörde des Landkreises“, teilt die Verwaltung mit. Nach ihrer Auskunft hat der Landkreis rund 600 Ukrainer untergebracht, davon über 260 in Wohnungen, die restlichen in Erstaufnahmeeinrichtungen. In den Notunterkünften ist derzeit niemand untergebracht.

Die Notunterkunft des Landkreises in der Sporthalle des Berufsschulzentrums Nord wurde wieder leer gezogen. Die dort untergebrachten Ukrainer zogen entweder direkt in Wohnungen oder in frei gewordene Plätze in den regulären Erstaufnahmeeinrichtungen des Landkreises. Eine für Freitag angekündigte Ankunft eines Busses mit Geflüchteten wurde abgesagt.

In der Erstaufnahmeeinrichtung in Groß Strömkendorf hat ein Team aus dem Bereich Sozialarbeit die Arbeit aufgenommen. Um die Registrierung der Geflüchteten zu beschleunigen, wurde der Fachbereich Soziales personell verstärkt. Der Landkreis kündigt an: „In der kommenden Woche sollen zusätzliche Kräfte über eine Zeitarbeitsfirma hinzugezogen werden.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Neben den Sporthallen des BSZ Nord und der Hochschule in Wismar sowie dem Gymnasium am Tannenberg in Grevesmühlen wurde nun auch die Mehrzweckhalle am Ploggenseering in Grevesmühlen als Notunterkunft vorbereitet. Damit verfügt der Landkreis über Notaufnahmekapazitäten für bis zu 600 Menschen und insgesamt über Unterbringung-Kapazitäten von 1590 Plätzen.

Von Jürgen Lenz