Rostock

Kostenlos parken vor Supermärkten – das geht meist nur mit Parkscheibe und maximal zwei Stunden. Immer mehr Parkplätze in Mecklenburg-Vorpommern werden privat bewirtschaftet. Um Dauer- und Fremdparker fernzuhalten, müssen vor allem in Städten Kunden zunehmend die Parkscheibe auf das Armaturenbrett legen. Wird das nicht gemacht oder die Parkzeit überschritten, kann es richtig teuer werden: Bis zu 30 Euro verlangen manche Parkplatzbetreiber bei einem Verstoß.

61 Parkplätze werden aktuell allein durch die fair parken GmbH in Mecklenburg-Vorpommern betreut, zehn davon befinden sich in Rostock. Im Jahr 2015 waren es nur zehn in ganz MV. „Die Anzahl der von fair parken betreuten Kundenparkplätze ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen“, teilt Sabine Klaas von Makefield Public Relations mit, die im Auftrag des Unternehmens Presseanfragen beantwortet. Ähnlich sieht es bei anderen privaten Parkraumbewirtschaftern aus. Die Firma Park & Control überwacht mittlerweile 30 Parkplätze in MV und auch das Eastrella Parkplatz Management (EPM) bestätigt eine stark angestiegene Nachfrage im Land.

Weniger Parkplätze für mehr Autofahrer

Der Grund: Autofahrer würden immer weniger Parkmöglichkeiten finden. „Während die Zulassungszahlen steigen, bauen Städte und Gemeinden teilweise Parkplätze ab oder wandeln diese in kostenpflichtige Stellflächen um“, sagt Thomas Vorlauf, Gesellschafter bei EPM. Die Konsequenz daraus sei, dass Fahrzeugführer andere Abstellmöglichkeiten suchen und nicht selten auf Supermarkt-Parkplätzen fündig werden.

„Damit stehen sie nicht mehr ihrem eigentlichen Zweck zur Verfügung: Dass Kunden bequem ihren Einkauf erledigen können“, so Sabine Klaas. Besonders Märkte in hoch frequentierten Lagen würden unter dieser Situation leiden. Neben Kundenbeschwerden würden die Fremdparker auch Umsatzeinbußen verursachen.

Conrad Zöllick vom Edeka-Markt an der Rostocker Hermannstraße kann dies bestätigen: „Wir haben nur knapp 30 Stellplätze und das in einer Umgebung, in der nicht nur viele Menschen wohnen, sondern auch Ärzte und Rechtsanwälte sitzen“, sagt er. Als es noch keine Kontrolle gab, seien die Parkplätze des Marktes ständig belegt gewesen – sehr zum Missfallen vieler Kunden. Seit 2015 bewirtschaftet das Eastrella Parkplatz Management die Fläche. „Fremdparker gibt es auch heute noch, aber nicht mehr in so großem Ausmaß“, erzählt Zöllick.

Vertragsstrafe variiert von Firma zu Firma

60 Minuten darf auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes mit Parkscheibe gestanden werden, ansonsten müssen 25 Euro gezahlt werden. Die Höhe der verlangten Vertragsstrafe variiert von Firma zu Firma. Wer auf einem Parkplatz von fair parken ohne Parkscheibe parkt oder die zulässige Parkzeit überschreitet, muss 24,90 Euro zahlen. Auf Stellflächen der Firma Park & Control werden sogar 30 Euro fällig.

Park & Control nennt sich eine der privaten Firmen, die die Supermarkt-Parkplätze in MV überwachen – dieses Fahrzeug steht beim Rewe-Markt in der Philipp-Müller-Straße in Wismar. Quelle: Heiko Hoffmann

Der Betrag ergebe sich aus verschiedenen Komponenten, wie der qualifizierten Auswahl und Schulung von Mitarbeitern und der klar erkennbaren Arbeitskleidung und -ausrüstung der Parkraumbetreuer. Wie die Bearbeitungsgebühr bei den anderen Bewirtschaftern zustande kommt, wollten die Unternehmen nicht beantworten.

Dass die Vertragsstrafen zu hoch wären, kann Zöllick nicht nachvollziehen: „Eigentlich ist es doch egal, wie hoch die Strafen sind. Unsere Kunden parken ja immer kostenlos“, so der Edeka-Inhaber. Nicht überall aber sorgt die Einführung der Parkraumüberwachung für Begeisterung. Seitdem der Parkplatz beim Rewe-Markt im Wismarer Hansecenter durch Park & Control kontrolliert wird, hätten sich laut Marktleitung schon einige Kunden „fürchterlich bei ihnen aufgeregt“. Und das obwohl das Centermanagement und nicht der Supermarkt der Auftraggeber ist.

Schilder und kostenlose Parkscheiben

Wer in der Wismarer Philipp-Müller-Straße 44 mit seinem Auto stehen möchte, könne dies zwei Stunden lang mit Parkscheibe tun. Etwa eineinhalb Jahre gelte diese Regelung schon. Mitbekommen hätten die Änderung dennoch noch nicht alle Kunden. Deshalb würden demnächst erneut Plakate mit Hinweisen ausgehängt werden.

Beim Rewe-Markt in Grevesmühlen hat man sich mittlerweile an die Änderung gewöhnt. Dort überwacht Park & Control seit mehr als zwei Jahren den Parkplatz. „Anfangs hat es deswegen total viel Ärger gegeben“, berichtet Marktleiterin Heike Fraaß. Mittlerweile sei das aber die Ausnahme. Im Sommer würden sich vor allem Urlauber beschweren, die sich in der Klützer Straße einen zentralen Parkplatz erhofft haben und die Hinweisschilder dabei übersehen haben.

Deutliche Hinweise sind Pflicht Der Parkplatz oder die Parkgarage eines Supermarktes gehört zu dessen Eigentum, falls er Grundstück und Gebäude nicht nur angemietet hat. Auf seinem privaten Grundbesitz kann der Eigentümer innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen frei entscheiden, wie die Stellflächen genutzt werden sollen. Der Supermarkt kann seinen Parkplatz kostenlos zur Verfügung stellen, Parkgebühren dafür verlangen oder ihn an ein privates Unternehmen der Parkplatzkontrolle verpachten. Wer sein Fahrzeug auf einem Kundenparkplatz abstellt, erklärt sich automatisch mit den dort herrschenden Nutzungsbedingungen einverstanden. Das bedeutet: Allein durch das Parken kann ein Vertrag entstehen. Aber: Wird ein Parkplatz durch eine private Firma überwacht, müssen dessen Nutzungsbedingungen deutlich an der Einfahrt des Parkplatzes gekennzeichnet werden. Das heißt, der Kunde muss sofort bei Befahren des Parkplatzes erkennen können, wie die Regelungen sind und dass es bei einem Verstoß zu einer Vertragsstrafe kommen kann.

Um Missverständnisse zu vermeiden, führt die fair parken GmbH die Parkraumüberwachung schrittweise ein. „Zuerst wird die entsprechende Parkfläche deutlich sichtbar mit auffälligen Hinweistafeln beschildert“, erklärt Sabine Klaas. Danach würden die Autofahrer für einen bestimmten Zeitraum auf die Regelwidrigkeit aufmerksam gemacht und über die künftig bei Verstößen erhobene Vertragsstrafe informiert. In dieser Übergangszeit werde nur ein Beitrag von 9,90 Euro fällig. Dazu würden kostenlose Parkscheiben verteilt werden. Das passiert auch im Wismarer Rewe-Markt auf eigene Initiative: „Wer noch keine Scheibe besitzt, kann sich gerne im Laden umsonst eine abholen“, heißt es von der Leitung.

Kulanz beim ersten Mal

Wer nun aber tatsächlich einkaufen war und nur die Parkscheibe vergessen hat, muss bei den meisten privaten „Ordnungsdiensten“ nicht zahlen. Aus Kulanz wird nahezu bei allen – zumindest bei Erstvergehen – auf die Strafe verzichtet. „Wer bei uns nach dem Einkaufen ein Knöllchen an der Windschutzscheibe entdeckt, weil er die Parkscheibe vergessen hat, kann sich sofort im Markt melden und seinen Kassenbeleg vorzeigen“, bestätigt Zöllick aus Rostock.

Nach Ladenschluss könne auf dem Parkplatz seines Edeka im Gegensatz zu anderen Supermarkt-Stellflächen auch außerhalb der Geschäftszeiten geparkt werden – ohne Einschränkungen. „Warum auch nicht? Wir benötigen die Stellflächen nachts nicht.“ Das sehen andere Märkte anders.

Mehr zum Thema:

Parkplatzabzocke? Zinnowitzer wehrt sich, aber Anwalt rät zu zahlen

Pauline Rabe