Impfaktion des Landkreises für unter 60-Jährige: So sieht es aktuell in Gadebusch aus

Gadebusch

Zum dritten Mal bietet der Landkreis Nordwestmecklenburg zusätzliche Impfaktionen am heutigen Sonnabend, 24. April, an. Sowohl in Wismar im Impfzentrum in der Störtebekerstraße 2 als auch in der Feuerwache in Gadebusch können sich Freiwillige mit Astrazeneca impfen lassen. Dabei ist die Altersgrenze von 60 Jahren aufgehoben. In Gadebusch bildete sich bereits vor Beginn der Aktion eine lange Schlange, rund 80 Männer und Frauen warteten auf den Start um 8 Uhr, etwa fünf Prozent, so schätzen Beobachter, der Menschen in der Schlange waren älter als 60 Jahre. In Gadebusch stehen für heute insgesamt 100 Impfdosen zur Verfügung, in Wismar 400. Sollten im Laufe des Tages noch freie Kapazitäten vorhanden sein, hat der Landkreis angekündigt, über die sozialen Medien und die Tagszeitungen darüber zu informieren.

Dass das Impfzentrum in Grevesmühlen an diesem Tag keine zusätzlichen Termine anbietet, habe laut Landkreis rein logistische Gründe. Das Impfzentrum in Wismar sei besser ausgestattet und somit besser geeignet für diese Aktionen, teilte die Pressestelle mit.

Von Michael Prochnow