Wismar/Grevesmühlen

Wenn es sich hier um einen Aprilscherz handeln solle, dann sei das ziemlich makaber. So reagierten zahlreiche Leser auf die Nachricht, dass in Wismar am Ostermontag der Landkreis einen Impftag anbietet, an dem alle Einwohner des Landkreises, die älter als 60 Jahre sind, sich freiwillig mit Astrazeneca impfen lassen können. Dabei handelt es sich natürlich nicht um einen Aprilscherz. Es ist tatsächlich möglich, sich am Ostermontag im Impfzentrum in Wismar, Störtebeker-Straße 2, impfen zu lassen. Von 8-12 und 14-18 Uhr können dort alle Einwohner eine Impfung erhalten. Mitzubringen sind der Personal- und der Impfausweis.

Zu viel Astrazeneca auf Lager

Hintergrund der Aktion ist die Empfehlung der Impfkommission, Astrazeneca nicht mehr an Personen unter 60 Jahre zu verimpfen. Weil aber Nordwestmecklenburg zahlreiche Dosen auf Lager hat, wurde der Impftag am Ostermontag angeboten. Alle übrigen Termine werden nach wie vor über die Impfhotline und inzwischen auch über die Internetplattform des Landes vergeben. Laut Landkreis sollen inzwischen alle über 80-Jährigen angeschrieben worden sein, als nächste Gruppe sind Personen ab 70 Jahren an der Reihe. Parallel dazu werden Lehrer, Erzieher, Polizisten, Rettungskräfte und medizinisches Personal sowie Pflegekräfte geimpft. Vorerst allerdings nur mit Biontech.

Von Michael Prochnow