Impfen für Freiwillige in Grevesmühlen: Das müssen Sie am Freitag beachten

Grevesmühlen

Das Impfzentrum Grevesmühlen bietet am Freitag, 9. April, von 8 bis 18 Uhr Impfungen ohne Termin an. Nachdem am Ostermontag der erste Impftag mit am Ende 800 geimpften Personen durchaus erfolgreich verlaufen ist, erweitert der Landkreis das Angebot. Um im Grevesmühlener Impfzentrum geimpft zu werden, sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebot gilt nur für Personen über 60 Jahre, die ihren Wohnsitz in Nordwestmecklenburg haben. Verimpft wird ausschließlich Astrazeneca. Mitzubringen sind der Personalausweis und der Impfpass.

Das Impfzentrum befindet sich am Ploggensee, Parkmöglichkeiten gibt es direkt an der Zufahrt. Der Landkreis weist weisen aber darauf hin, dass erneut mit langen Wartezeiten unter freiem Himmel zu rechnen ist. Weil es nur zwei Impfstraßen in der Einrichtung gibt, können am Freitag nur maximal 300 Personen geimpft werden.

Weitere Termine in Grevesmühlen und Wismar

Deshalb gibt es weitere Termine, und zwar am Sonnabend, 17. April. Dann öffnen sowohl das Impfzentrum in Grevesmühlen als auch die Einrichtung in Wismar (Störtebeker-Straße) jeweils von 8 bis 18 Uhr.

Landrätin Kerstin Weiss: „Durch diese Impfaktionen wird der Rückstau an Astrazeneca-Impfstoff abgebaut, der sich durch das Hin und Her in Bezug auf diesen Impfstoff gebildet hat. Die Impfungen erfolgen an Ü60-jährige im Rahmen der Freiwilligkeit. Impfdosen in den Kühlschränken helfen jedoch wenig und jede Impfung ist ein weiterer Schritt heraus aus der Pandemie. Das große Interesse am Ostermontag hat gezeigt, dass sich viele Bürger impfen lassen wollen.“

Von Michael Prochnow