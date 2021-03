Grevesmühlen

Es ist eigentlich eine gute Nachricht, doch sie stiftet Verwirrung bei einer Grevesmühlener Ärztin, die nicht namentlich genannt werden möchte: „Ich habe in der Ostsee-Zeitung gelesen, das Land gibt den Impfstoff Astra Zeneca frei und es werden jetzt auch Hausärzte geimpft“, sagt sie. Daraufhin habe sie bei der Telefonhotline des Landes zur Vergabe der Impftermine angerufen, doch dort sei man völlig überrascht gewesen.

„Im Prinzip waren sie erbost darüber, dass sie schon den ganzen Tag über Anrufe bekommen, denn sie haben wohl keinerlei Informationen über geänderte Prioritäten“, so die Ärztin. „Sie haben dann gesagt, ich soll da anrufen, wo ich es gelesen hätte und das ist ja die Zeitung. Das ist ein Informations-Chaos!“

Ärztin erhält keine Information zu Impfung: „Wie kann das sein?“

Sie habe es auch noch bei der Kassenärztlichen Vereinigung versucht, doch auch dort habe man lediglich bestätigt, dass man die Nachricht gelesen, aber keine weiteren Informationen habe. „Wie kann das sein, dass keiner weiß, wo die Information herkommt?“, fragt die Ärztin.

Sie möchte sich und ihre Mitarbeiterinnen so schnell wie möglich impfen lassen, ob Biontec oder Astra Zeneca spiele keine Rolle: „Wissen sie, irgendwann sagte Gesundheitsminister Spahn, die Ärzte müssen nicht vorzeitig geimpft werden – sie wüssten wie man sich schützt, weil sie vom Fach sind. Aber selbst Ärzte müssen Luft holen. Ich bin bei Hausbesuchen und in der Praxis viel dichter am Patienten, als Herr Spahn sich das vorstellen kann.“

Ab 8. März vergibt Callcenter Termine für Arztpraxen

Die Ärztin aus Grevesmühlen beschreibt ihre Ängste: „Jedes Mal wenn ich Dienst habe, fürchte ich mich und frage mich, ob das wohl gut geht. Ich denke dann, hoffentlich hab ich nächste Woche nicht Corona und muss meine Mitarbeiter in Quarantäne schicken.“ Sie habe eine Kollegin, die sich bei einem Hausbesuch mit Corona infiziere: „Sie sagt, es sei fürchterlich und sie war noch nie so krank.“ Für die Grevesmühlener Ärztin gibt es nun aber Hoffnung, dass sie ihre Patienten bald wieder ohne Berührungsängste behandeln kann.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf OZ-Nachfrage bestätigt das Gesundheitsministerium die Ankündigung, dass Hausärzte, Fachärzte – also auch Zahnärzte – und ihre Mitarbeiter ab kommender Woche geimpft werden können: „Die Ärzte und das Praxispersonal können ab Montag, den 8. März, über das Callcenter Termine vereinbaren.“ Die Telefonnummer der Impfhotline des Landes MV lautet: 0385 2027 1115.

Ob es ein Informationsschreiben an die Praxen geben wird, werde derzeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung und der Ärztekammer abgestimmt, heißt es aus dem Ministerium.

Von Juliane Schultz