Grevesmühlen/Lübeck

Für seine Anhänger gilt Winfried Stöcker als Revolutionär, für andere ist der Labormediziner aus Groß Grönau, der den Medizinriesen Euroimmun gegründet hat, ein gefährlicher Einzelgänger. Die Polizei hat am Sonnabend auf dem Lübecker Flughafen, der sich unmittelbar an der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern befindet, eine illegale Impfaktion aufgelöst.

Inzwischen laufen Ermittlungen wegen einer Straftat nach dem Arzneimittelgesetz. Mehr als 200 Personen hatten sich laut Polizeiangaben am Sonnabend auf dem Gelände des Flughafens in Blankensee versammelt. Als die Beamten eintrafen, sollen bereits 50 Personen mit einem nicht zugelassenen Vakzin geimpft worden sein.

Der Flughafen gehört dem Lübecker Unternehmer Winfried Stöcker. Der gründete und verkaufte einst die Firma Euroimmun, die unter anderem Standorte in Dassow und Selmsdorf bei Grevesmühlen betreibt. Stöcker hat nach eigenen Angaben einen Corona-Impfstoff entwickelt. Eine offizielle Zulassung hat der Impfstoff nicht. Dass es sich bei den wohl illegalen Impfungen um dieses Vakzin handelt, wurde von den Behörden bisher noch nicht bestätigt. Allerdings deutet sehr viel darauf hin.

Einladung zur Impfaktion per Mail

Wie eine Frau gegenüber der Redaktion berichtet, sei sie per Mail über die Impfaktion unterrichtet worden. Sie hatte vor geraumer Zeit eine Petition unterzeichnet, in der die Zulassung des Stöcker-Vakzins gefordert wird. Offenbar waren die Unterzeichner der Petition über diesen Weg zum Impfen eingeladen worden. Ein entsprechender Link in der Mail führte zur Anmeldung.

Die Aktion am Sonnabend auf dem Flughafen ist allerdings nicht der einzige Vorfall, der mit dem Namen Winfried Stöcker in Verbindung gebracht wird. Apotheker Stephan Holm-Bertelsen von der Stadtapotheke aus Grevesmühlen berichtet von einem Fall in der vergangenen Woche. „Eine Frau wollte sich den Eintrag in den digitalen Impfpass bei uns einrichten lassen.“ Das jedoch habe er abgelehnt. „Es gibt in der entsprechenden Maske, die wir in dem System aufrufen, vier zugelassene Impfstoffe.“ Jener, den die Frau aus Skandinavien sich habe eintragen lassen wollen, sei nicht darunter gewesen. Der Apotheker konnte aus den Unterlagen erkennen, dass es sich um den von Winfried Stöcker entwickelten Impfstoff handelte. „Die Frau hat sich zwar gewundert, aber sie hat akzeptiert, dass wir den Eintrag nicht machen konnten.“ Dass sich jemand mit dem Stöcker-Impfstoff gemeldet habe, sei zum ersten Mal in der Grevesmühlener Apotheke vorgekommen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gefälschte Impfpässe tauchen vermehrt auf

Winfried Stöcker war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Bei einem Anruf Ende vergangener Woche in seinem Labor in Groß Grönau wurde auf eine Email-Adresse verwiesen. Von dort gibt es allerdings auch nur eine automatische Antwort der Stöcker Verwaltungsgesellschaft mbH & Co.KG und den Verweis auf die eigene Internetseite.

Weiter heißt es dort, dass das Antigen über die entsprechenden Email-Adressen bestellt werden könne. Und: „An der Vermittlung von Ärzten können wir uns nicht beteiligen. Es sieht aber danach aus, dass demnächst von selbst ein Portal entstehen wird, wo sich Ärzte eintragen, die sich nicht einschüchtern lassen und Gebrauch von ihrem Grundrecht der Behandlungsfreiheit machen. Keine Behörde darf den Ärzten das gesetzeswidrig streitig machen, ob sie kompetent sind oder nicht. Wir können Ihnen leider keine weitere Auskunft geben. Vielen Dank für Ihr Verständnis.“

Winfried Stöcker hatte zu Beginn der Pandemie im April 2020 in der Kreisverwaltung in Grevesmühlen einen denkwürdigen Auftritt hingelegt. Zu einem Zeitpunkt, als zahlreiche Labore mit ihren Impfstoffen noch in der Testphase waren, verkündete der Mediziner bei einem Pressegespräch, dass er seinen Impfstoff längst an sich selbst getestet habe. Bis heute jedoch hat sein Impfstoff keine Zulassung, da er die geforderten Testungen nicht erbracht hat.

Zur Person Winfried Stöcker Winfried Stöcker wurde 1947 in der Oberlausitz geboren. 1960 siedelte er mit seiner Familie nach Pegnitz bei Nürnberg über. Von 1967 bis 1973 studierte er in Würzburg Medizin und erhielt 1975 die Approbation. 1976 wurde er mit einer Arbeit über die Bestimmung der Radioaktivität und Halbwertszeit unter In-vivo-Bedingungen mit summa cum laude promoviert. 1983 folgte die Anerkennung als Facharzt für Laboratoriumsmedizin. Bis 1991 oblag Stöcker an der Medizinischen Universität Lübeck die Leitung eines Labors für Autoimmundiagnostik. 1987 gründete Stöcker mit Euroimmun ein Unternehmen für Labordiagnostik. Das Unternehmen ist mittlerweile weltweit tätig und führend im Bereich der Labormedizin in Deutschland. Seit 1999 besitzt er laut eigenen Angaben einen Professorentitel von der Medizinischen Tongji-Hochschule in Wuhan, China und seit 2011 ist er darüber hinaus Honorarprofessor der Universität zu Lübeck. Er ist Inhaber zahlreicher Patente im Bereich der Laboratoriumsmedizin. Seit 2014 begibt sich Stöcker wiederholt mit Positionen in die Öffentlichkeit, die erheblichen Widerspruch auslösen. Anfang 2018 beschloss daraufhin die Lübecker Bürgerschaft, Spenden von Stöcker und seinen Unternehmen nicht mehr anzunehmen (siehe Abschnitt „Kritik“). Neben seinen medizinischen Aktivitäten als Wissenschaftler ist Stöcker auch als Investor tätig. So erwarb er 2013 das Görlitzer Warenhaus. Seit Juni 2016 ist Stöcker über eine Objektgesellschaft Besitzer des Flughafens Lübeck. Stöcker forscht an einem Impfstoff gegen COVID-19. Laut Presseberichten injizierte sich Stöcker im März 2020 dreimal ein von ihm selbst entwickeltes Antigen des SARS-CoV-2. Sein Immunsystem entwickelte daraufhin Antikörper. Im September 2020 meldete Stöcker dem Präsidenten des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI), Klaus Cichutek, er und vier andere Probanden hätten Antikörper entwickelt. Das Landesamt für Soziale Dienste erstattete daraufhin Strafanzeige „aufgrund unerlaubter Verabreichung eines nicht zugelassenen Impfstoffes“. (Quelle: Wikipedia)

Von Michael Prochnow