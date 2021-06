Selmsdorf

Die Gemeinde Selmsdorf hat für Sonnabend, 3. Juli, einen Impftag in der Selmsdorfer Sporthalle organisiert. Der Termin wurde aufs Wochenende gelegt, damit auch möglichst viele Berufstätige das Angebot wahrnehmen können. Geimpft wird an dem Tag mit dem Wirkstoff von Biontech/Pfizer. Allerdings erfolgen die Impfungen nur mit einem festen Termin.

Termine nur mit Anmeldung

Diese Termine werden nach einer Anmeldung per Mail an info@selmsdorf.de vergeben. In der Mail müssen Name, Vorname, Geburtsdatum und eine Telefonnummer angegeben werden. Innerhalb von 24 Stunden nach der Anmeldung soll dann ein verbindlicher Termin am 3. Juli mitgeteilt werden.

Etwa 100 Impfdosen

Die Impfungen am 3. Juli beginnen um 10 Uhr. Es werden an dem Tag etwa 100 Impfdosen zur Verfügung stehen. „Wenn der Andrang viel größer sein sollte, werden wir noch einen zweiten Termin anbieten“, sagt Bürgermeister Marcus Kreft (SPD). Für den Impftag am 3. Juli wird es einen Folgetermin für die Zweitimpfung am 7. August geben.

Von Malte Behnk