Impfwoche in Nordwestmecklenburg: Hier bekommen Sie Biontech und Moderna

Grevesmühlen

Hausärzte in Nordwestmecklenburg machen bei der landesweiten Impfwoche in Mecklenburg-Vorpommern mit. Unter dem Motto „Die Impfquote steigern“ werden Mediziner verstärkt gegen das Coronavirus impfen. Die Aktion startet am Sonnabend, den 4. Dezember.

Am Montag, den 6. Dezember, lädt Petranka Masuck von 14 bis 18 Uhr zum Impfen mit Termin ein. Absprache unter 038 81 / 790 76. Zu finden ist die Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in der Klützer Straße 1 in Grevesmühlen.

Ebenfalls zum Impfen mit Termin lädt die Hausarztpraxis von Katrin Würfel am Mittwoch, den 8. Dezember, von 12 bis 16 Uhr in die Gadebuscher Straße 14D in Mühlen Eichsen ein. Anmeldung telefonisch unter 038 871 / 222 23) oder per E-Mail unter praxis@katrin-wuerfel.de

Die Praxis Knapp öffnete ihre Tür für die Impfaktion am Sonntag, den 4. Dezember, von 13 bis 16 Uhr in der Erich-Weinert-Straße 14 in Gadebusch. Einen zweiten Termin bietet sie am Donnerstag, den 16. Dezember, von 14 bis 17 Uhr an. Sie bittet für beide Tage um Anmeldung unter 038 86 / 711 734.

Sieben Ärzte impfen im Rathaus in Wismar

Im Rathaus in Wismar startet am Sonnabend, den 4. Dezember, um 10 Uhr eine große Impfaktion im Bürgerschaftssaal. Bis 16 Uhr bieten sieben Ärztinnen und Ärzte Erst-, Zweit-, Booster- und Genesenenimpfungen an. Für die Aktion im Rathaus muss kein Termin abgesprochen werden. Für die Impfung sind die Gesundheitskarte und möglichst der Impfausweis mitzubringen.

Geimpft werden können alle Erwachsenen und Kinder ab zwölf Jahre, die eine von drei Bedingungen erfüllen: Ihre letzte Impfung mit Biontech oder Moderna ist mindestens sechs Monate her oder sie wurden vor mindestens einem Monat mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft oder sie haben eine Covid-19-Infektion seit mindestens einem Monat überstanden.

1000 Menschen sollen geimpft werden

Für die sechsstündige Impfaktion werden nach Angaben des Neuburger Hausarztes Fabian Holbe ausreichend Dosen zur Verfügung stehen. Vor allem der Impfstoff von Moderna werde zum Einsatz kommen. „Mein Ziel ist es, 1000 Menschen zu impfen“, sagt Holbe. Er verweist darauf, dass Moderna laut Ständiger Impfkommission nur an über 30-Jährige verabreicht wird. Der Impfstützpunkt Nordwestmecklenburg unterstützt die Aktion mit seiner Ausrüstung.

Landrat Tino Schomann (CDU) lobt die Initiative der Ärzteschaft: „Wir sehen am großen Andrang bei unseren Impfangeboten, wie sehr die Nachfrage gestiegen ist – nicht nur nach Auffrischungs-, sondern auch nach Erstimpfungen.“ Die Ärzte würden mittlerweile einen Großteil der Impfkampagne schultern. Die landesweite Impfwoche sei genau das richtige Signal, dass die Ärztinnen und Ärzte leistungsfähig den Impfbetrieb voranbringen wollen.

Von Jürgen Lenz