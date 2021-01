In Wismar betreibt das Hanseklinikum das Impfzentrum, in Grevesmühlen stellt der DRK Kreisverband die Infrastruktur zur Verfügung. Für das Personal der stationären Zentren allerdings ist das Gesundheitsamt, also der Landkreis, verantwortlich. Zusätzlich haben die Träger mobile Impfteams organisiert.

Derzeit impfen in den Alten- und Pflegeheimen die Hausärzte die Bewohner. Die Entscheidung begründet der Landkreis vor allem damit, dass bei den Bewohnern das Vertrauensverhältnis zu ihren Hausärzten besonders groß sei.

Im ersten Schritt wurden 975 Impfdosen verabreicht, am Montag erhielt der Landkreis weitere 975 Dosen, die ebenfalls für die Alten- und Pflegeheime vorgesehen sind. Zusätzlich wurden an den Landkreis 200 Impfdosen geliefert, die auf die beiden Krankenhäuser in Wismar (123) und Grevesmühlen (77) aufgeteilt worden sind.