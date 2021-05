Impfzentrum Grevesmühlen: Probleme bei Terminvergabe für Zweitimpfung?

Grevesmühlen

Bei einem Ehepaar aus Grevesmühlen kam es in dieser Woche zu Problemen bei der Terminvergabe für die Zweitimpfung. Die Eheleute hatten sich vor wenigen Wochen im Impfzentrum in Grevesmühlen gemeinsam impfen lassen, den Termin hatten sie sich zuvor über die Hotline besorgt. Beide erhielten als Termin für die Zweitimpfung den 26. Mai. Doch dann die Überraschung: Während der Ehemann registriert war und seine Zweitimpfung erhielt, musste seine Ehefrau wieder nach Hause gehen. Sie sei nicht im System erfasst, daher könne sie auch nicht geimpft werden, erklärte man ihr. Was war passiert?

„Hierbei handelt es sich wahrscheinlich um ein technisches Problem im Terminplanungstool des Landes. Dieses wurde weitergegeben und befindet sich in Klärung“, teilte die Kreisverwaltung von Nordwestmecklenburg, der Landkreis betreibt das Impfzentrum, daraufhin mit. Nach Angaben des Landes sollte das Problem inzwischen gelöst sein. Ist es auch, wie die Nachfrage bei der Grevesmühlenerin ergab. Sie hatte vom Impfzentrum tags darauf einen Anruf erhalten und auch einen Termin. Problem gelöst. Aber ist das ein Einzelfall?

Nein, sagen Mitarbeiter des Impfzentrums, das komme immer wieder vor. Hintergrund seien vermutlich die verschiedenen Systeme, mit denen sich Impfwillige anmelden können. Denn sowohl telefonisch als auch per Internet werden Termine über die Koordinationsstelle des Landes vergeben. Der Landkreis sprich von wenigen Einzelfällen, in denen es zu solchen Problemen bei der Terminvergabe gekommen sei.

Inzwischen sind in Nordwestmecklenburg mehr als 52 000 Erstimpfungen erfolgt, 15 022 Personen haben bereits die Zweitimpfung erhalten. Aktuell liegt der Inzidenzwert im Landkreis bei 13,3. Lediglich 21 Personen haben sich in den vergangenen sieben Tagen neu infiziert.

Von Michael Prochnow