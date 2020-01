In Boienhagen wächst es organisch

Boienhagen

Es ist Anfang Januar und noch grünt es auf dem Hof von Laura Koch und Johannes Walzer in Boienhagen, besonders im Gewächshaus. „Bis Ende des Monats“, sagt Koch, „ist ausreichend Gemüse da.“ Gemüse, für die mehr als 50 Abnehmer, die im vergangenen Jahr ein monatliches Abonnement mit dem Hof abgeschlossen haben. Möhren, Kartoffeln, Wintersalate gibt es zurzeit unter anderem. Johannes Walzer arbeitet seit 2019 in Vollzeit auf seinem Hof, der dem Modell „Solidarische Landwirtschaft“ folgt.

April startet die neue Saison

„Im Februar und März machen wir mit den Lieferungen an die Abo-Nehmer Pause,“, erklärt Laura Koch. „Im April startet die neue Saison.“ Pause bedeutet für die beiden Jungbauern, die sich beim Studium an der „ Hochschule für nachhaltige Entwicklung“ in Eberswalde kennengelernt haben, nicht wirklich Pause. Es gibt immer etwas zu tun auf dem Hof, Holz machen zum Beispiel und Vorbereitungen für die kommende Saison. Das Hofleben insgesamt, sagt Walzer, entwickle sich „organisch, wie unser Gemüse“.

Es war ein gutes Jahr für die beiden Hofbetreiber. Auch wenn, wie Koch betont, im Grunde jedes Jahr ein gutes Jahr ist und jedes Wetter recht. „Unser Landbau ist so ausgerichtet, dass wir flexibel mit fast allen Bedingungen umgehen können“, sagt sie. Dennoch, die beiden Jungbauern, die durchaus auch als erfolgreiche Jung-Unternehmer gelten können, haben es nicht nur geschafft, alle Abonnenten mit Gemüse, Obst, Eiern zu versorgen, – sie haben unter anderem eine Hühnerherde angeschafft, gemeinsam mit einem mobilen Stall, haben ihre alte Streuobstwiese mit jungen Obstbäumen alter Obstsorten erweitert und über neue Ideen nachgedacht. „In diesem Jahr wollen wir uns vielleicht noch eine zweite Hühnerherde anschaffen“, sagt Koch. „Und vielleicht auch Gänse, die unter den Obstbäumen herumlaufen.“ Auch über Hähnchen- und Kaninchenaufzucht denken die beiden nach.

Viele Anfragen für Abos

Ende Februar soll die Informationsveranstaltung zur kommenden Saison für alle Interessierten erneut im Gemeindehaus in Upahl stattfinden. Der Termin wird noch bekannt gegeben. In diesem Jahr wollen Koch und Walzer mit Unterstützung eines Praktikanten, der 2020 seine Demeter-Ausbildung zum Gärtner auf ihrem Hof beginnen soll, Gemüse und Obst für 75 Abonnenten anbauen und ernten. Dass die Landwirte diese Aufgabe meistern werden, ist mehr als wahrscheinlich. Im Juni vergangenen Jahres, berichtet Koch, mussten sie bereits ein „Abo-Stop“ einlegen. „Es kamen auf einmal so viele Anfragen, vor allen Dingen aus Schwerin, dass wir das nicht mehr bewältigen konnten.“

Wer also in diesem Jahr als Abnehmer von regional und nachhaltig erzeugtem Obst und Gemüse mit dabei sein will, sollte sich rechtzeitig auf dem Hof in Boienhagen anmelden. Melden sich mehr Interessenten, als die geplante Anbaumenge für dieses Jahr hergibt, wird eine Warteliste erstellt.

Das mediale Interesse am Projekt von Koch und Walzer war im vergangenen Jahr groß. Auch das ZDF schaute vorbei und drehte an zwei Tagen einen Beitrag für die Sendung „Terra Express“.

Was ist Solidarische Landwirtschaft? Solidarische Landwirtschaft (SoLawi) ermöglicht eine bäuerliche, vielfältige Landwirtschaft, die gesunde und frische Nahrungsmittel erzeugt und die Natur- und Kulturlandschaft pflegt. Die Lebensmittel werden nicht mehr über den Markt vertrieben, sondern fließen in einen eigenen, transparenten Wirtschaftskreislauf. Dieser wird von den Mitgliedern mit organisiert und finanziert. In dieser Wirtschaftsgemeinschaft werden die Bedürfnisse aller Beteiligten berücksichtigt. Mehr Infos zum Konzept der Solidarischen Landwirtschaft unter: www.solidarische-landwirtschaft.org und mehr über den Hof in Boienhagen unter: www. lebendiger-landbau.de

Auf die Frage an Koch, ob die Idee der Gemeinschaft aus Sicht der Hofbetreiber aufgegangen ist, – solidarische Gemeinschaft bedeutet auch, dass Abo-Nehmer weit mehr als Abnehmer sind, sondern sich auch mit Hofbetreibern und untereinander vernetzen, um Teil einer Gemeinschaft zu sein, die sich gegenseitig in allen möglichen Belangen unterstützt – sagt Koch: „Es gab einige unserer Abonnenten, die sich auf dem Hof eingebracht haben. Nicht unbedingt beim Gärtnern vielleicht, aber unter anderem auch bei der Organisation der Biolandpartie, an der wir als Hof teilgenommen haben oder bei unserem Sommerfest.“

Von Annett Meinke