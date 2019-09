In Dassow gedrehter Film mit guten Kritiken

Dassow

Die ARD hat das erste Foto aus dem Film „Fischer sucht Frau“ veröffentlicht, das in Dassow aufgenommen wurde. Die Komödie wurde im Herbst 2017 teilweise in Dassow und Boltenhagen gedreht. Das Erste zeigt den Film erstmals am Freitag, den 4. Oktober, um 20.15 Uhr und wiederholt ihn Sonnabendnacht um 1.10 Uhr. Der Fernsehsender One wiederholt „Fischer sucht Frau“ am 10. Oktober um 14.15 Uhr, am 11. Oktober um 7.30 Uhr und am 13. Oktober um 11 Uhr.

Das fiktive Dorf Stresund liegt in Dassow

Dassow ist in dem Film das fiktive Dorf Stresund. Dort herrscht akuter Frauenmangel. In den Hauptrollen: Alex Fräsdorf, Uwe Rohde und Cornelia Gröschel. Nach einer nichtöffentlichen Vorabvorführung hat die Komödie gute Kritiken erhalten. Sie läuft in der Reihe „Endlich Freitag im Ersten“, die für leichte, unterhaltsame Fernsehkost bekannt ist.

Von Jürgen Lenz