Erneuter Umsatzrekord bei Deutschlands führendem Büromöbelhersteller Palmberg in Schönberg. Das 1990 gegründete Unternehmen hat 2019 Aufträge im Wert von rund 108 Millionen Euro abgearbeitet. Für 2020 peilt Gründer Uwe Blaumann, der das Unternehmen zusammen mit seinen Töchtern Nicole Eggert und Julianne Utz führt, 102 Millionen Euro an.

„Für den Optimismus gibt es mehrere Gründe, zum einen hat das Geschäftsjahr 2020 mehr Arbeitstage, weil die Feiertage zumindest für die Arbeitgeber günstig liegen. Zum anderen boomt der deutsche Markt und Österreich wächst rasant. Wir sind auf einem guten Weg.“ Und das nicht nur was die Umsätze anbetrifft.

Mitarbeiterumfrage soll neue Ideen bringen

Die Geschäftsführer Uwe Blaumann, Nicole Eggert (rechts) und Julianne Utz vom Palmberg in Schönberg Quelle: Michael Prochnow

Wie Nicole Eggert erklärt, gehe Palmberg auch beim Personal neue Wege. 568 Mitarbeiter sind bei dem Unternehmen beschäftigt, das 2019 eine neue Produktionshalle in Rehna eröffnete. 30 mehr als noch vor einem Jahr. Mehrere Hundert Bewerbungen hat die Personalabteilung im vergangenen Jahr bearbeitet. „Den Fachkräftemangel bekommen wir natürlich auch zu spüren“, so Nicole Eggert. „Aber wir haben rechtzeitig dafür gesorgt, dass er bei uns keine allzu großen Auswirkungen hat.“

So gab es im Frühjahr 2019 eine Mitarbeiterbefragung, die Ergebnisse wurden ausgewertet und die ersten Wünsche umgesetzt. Seit dem 1. Januar gibt es den „verkürzten Freitag“, wie Nicole Eggert die Neuerung nennt. Wurde bis zum Jahreswechsel am Freitag bis 23 Uhr gearbeitet, endet die letzte Schicht seit einer Woche um 19 Uhr. „Das war ein Wunsch der Mitarbeiter. Wir haben zwar nach wie vor die 40-Stunden-Woche, allerdings haben wir die Schichten in der Woche um jeweils 15 Minuten verlängert, so dass am Freitag alle früher Feierabend haben.“

44 Lastzüge sind für Palmberg unterwegs

Palmberg in Zahlen 108 Millionen Eurobetrug der Umsatz 2019, im Jahr zuvor waren es 105,7 Millionen Euro. 568 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen, 2018 waren es 539. 14,6 Millionen Euro hat Palmberg allein im Jahr 2019 in neue Anlagen und Produktionsstätten investiert. 163 801 Büroschränke wurden 2019 hergestellt, dazu 150 203 Schreibtische, 60 916 Container und 22 175 akustische Elemente. 44 Lastzüge fahren für Palmberg im firmeneigenen Logistikunternehmen. 23 500 Anlieferstellen gab es in 2019. 2020 wird Palmberg30 Jahre alt.

Gut aufgestellt ist das Unternehmen auch mit der eigenen Fahrzeugflotte samt Fahrern. 44 Lastzüge stehen Palmberg zur Verfügung, jeden Tag verlassen 24 von ihnen das Firmengelände. 2019 steuerten sie 23 500 Kundenadressen in Deutschland, Österreich und den Beneluxländern an. Die Gesamtzahl der einzelnen Touren belief sich auf 5675.

Statt Aktenschränke gibt es heute Komplettlösungen

Apropos Veränderung: Waren in den früheren Jahren vor allem Büroschränke das

Das Palmberg-Werk in Rehna, aktuell arbeiten dort 20 Fachkräfte. Julianne Utz beim Rundgang mit Journalisten. Hergestellt werden in dem 2019 eröffneten Werk sogenannte Akustikplatten. Quelle: Michael Prochnow

Markenzeichen des Premiumherstellers, wächst inzwischen die Zahl der Schreibtische und der Komplettlösungen. „Im Zeitalter der Digitalisierung brauchen die Unternehmen keine großen Aktenschränke mehr“, erklärt Julianne Utz. „Stattdessen geht es um den Wohlfühlfaktor im Büro, das Thema Akustik wird ebenfalls immer wichtiger.“

Deshalb hat Palmberg die Produktion der Akustikplatten, das sind schalldämmende Wände, von Schönberg in das neue Werk nach Rehna verlagert, wo inzwischen 20 Fachkräfte die Arbeit aufgenommen haben. Am alten Standort war kein Platz für die dringend notwendige Investition.

Hauptsponsor des SSC Palmberg Schwerin

Dennoch will Palmberg auch in Schönberg weiter investieren. Nach den 14,6 Millionen Euro, die 2019 in die Neu- und Umbauten flossen, soll in spätestens drei Jahren auf dem Firmengelände eine neue Produktionshalle gebaut werden. „Da wir dort nur begrenzt Platz haben und die Vorbereitungsplanung einige Zeit in Anspruch nimmt, wird es einige Zeit dauern“, so Uwe Blaumann.

Geld investiert der Unternehmer auch weiterhin in den Sport, in das Volleyballteam des SSC Palmberg in Schwerin. „Als Premiummarke haben wir uns die Premiummannschaft in Mecklenburg-Vorpommern gesichert“, betont Uwe Blaumann, der nach seiner Gründung 1995 den FC Schönberg mit seiner finanziellen Unterstützung bis in die Regionalliga brachte. „Den Nachwuchs in Schönberg unterstützen wir weiter, aber im großen Sport setze ich auf die Volleyballerinnen“, betont der Sponsor. „Dabei bleibt es auch.“

