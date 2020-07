In Echtzeit: Haltestellen von Nahbus in Nordwestmecklenburg bekommen LED-Tafeln

Wismar/Grevesmühlen

Wie kann der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) in Nordwestmecklenburg attraktiver gemacht werden? Mit Hinweistafeln, die in Echtzeit anzeigen, wie lange es noch dauert, bis der nächste Bus kommt. Auch aktuelle Informationen können den Passagieren darauf mitgeteilt werden, wenn zum Beispiel sich Fahrtzeiten ändern oder Busse ausfallen. In Rostock und Schleswig-Holstein gibt es solche Anzeigetafeln bereits seit einigen Jahren.

Die Tafeln sollen neben den Haltestellen erreichtet werden. Quelle: Nahbus/Tino Waldraff

Die Metropolregion Hamburg, zu der Nordwestmecklenburg gehört, fördert das Projekt mit 110 000 Euro. Bis zum Jahresende sollen an verschiedenen Stellen im Landkreis, insbesondere auch in Wismar, diese sogenannten dynamischen Fahrgastinformationssysteme aufgestellt werden. Weitere Standorte sind Haltestellen, die eine besondere touristische Bedeutung haben oder Verknüpfungspunkte für den Hamburger Verkehrsverbund sind.

Monitore mit LED-Anzeigen

Die Monitore sind mit LED-Anzeigen ausgestattet. Größe und Auflösung der Anzeigen können bedarfsgerecht auf die jeweilige Haltestelle ausgerichtet werden.

Landrätin Kerstin Weiss begrüßt die Investitionen als einen wichtigen Schritt zur Modernisierung des ÖPNV und freut sich auf die Verbesserungen für die Fahrgäste. „Wir werden die Qualität für unsere Kunden stetig verbessern und dabei auch immer die Barrierefreiheit im Blick haben.“

Der Landkreis Nordwestmecklenburg erhält die Fördermittel durch die „Mobilitätsstrategie NWM. Mobil“. Die 110 000 Euro der Metropolregion Hamburg machen 12,5 Prozent der Gesamtkosten in Höhe von 875 000 Euro aus. Weiterhin beteiligt sich das Land Mecklenburg–Vorpommern mit Zuwendungen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.

Hintergrund zur Förderung

Die Metropolregion Hamburg fördert seit über 50 Jahren Maßnahmen, die einen Beitrag zur Entwicklung der Region leisten. Das geht von Projekten im Bereich Tourismus und Naherholung über P+R-Anlagen an Pendlerbahnhöfen bis hin zu länderübergreifenden Leitprojekten, Studien und Konzepten für neue Besucherattraktionen oder Wirtschafts- und Infrastrukturprojekten.

Die Länder Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein haben für die Metropolregion Hamburg drei Förderfonds eingerichtet. Sie sind das wichtigste Finanzierungsinstrument der regionalen Zusammenarbeit. Gefördert werden Kooperationsprojekte zwischen Städten, Gemeinden und Landkreisen, aber auch mit privaten Partnern aus Wirtschaft und Gesellschaft. Dafür stehen jährlich insgesamt 2,7 Millionen Euro zur Verfügung.

Die Förderrichtlinien sind verfügbar unter www.metropolregion.hamburg.de/foerderfonds/

Von OZ