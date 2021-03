Grevesmühlen

Günter Pormetter steht vor dem geöffneten Fenster des Rot-Kreuz-Speichers in der August-Bebel-Straße 51, als ihm am Dienstagnachmittag die DRK-Mitarbeiterin Diana Becker einen Teil des etwa 15 Zentimeter langen Abstrichstäbchens in die Nase steckt. Dabei geht sie sehr behutsam vor. Außer einem leichten Kribbeln in der Nase spürt der 69-Jährige Grevesmühlener kaum etwas. In wenigen Augenblicken hat er dieses kurze Prozedere des Corona-Schnelltests überstanden.

Menschen wollen Gewissheit

„Ich will wissen, ob ich Corona habe oder nicht“, nennt Pormetter den Grund, warum er sich diesem Schnelltest unterzieht. Denn gesundheitliche Beschwerden, die darauf hindeuten könnten, hat er nicht. Und dass es hier so schnell und unkompliziert möglich ist, findet der rüstige, ehemals sehr aktive Judokämpfer einfach super. Schon 15 Minuten nach dem Test bekommt er das Ergebnis. Es ist negativ, worüber sich Pormetter natürlich freut. Nun hat er Gewissheit, nicht an Covid-19 erkrankt zu sein.

Test vor Zahnarzttermin

Genau das möchte auch Markus Wendt wissen, als er zum Rot-Kreuz-Speicher des DRK kommt und einen Corona-Schnelltest machen lässt. „Denn morgen habe ich einen Zahnarzttermin und möchte sicher sein, dass ich dort niemanden anstecken kann“, erklärt der 51-jährige Pötenitzer. Er nennt den Schnelltest eine tolle Sache. Vor allem, weil er diesen Namen ja auch verdient. Zwei bis drei Tage müsse man hier nicht auf das Ergebnis warten und bekomme es stattdessen schon in wenigen Minuten, wie Wendt erzählt. Der Test fällt auch bei ihm negativ aus. Nun hat er Klarheit und kann beruhigt seinen Termin beim Zahnarzt wahrnehmen. Die Sorge, jemanden zu infizieren, muss er nicht mehr haben.

Entspannt und zufrieden verlassen auch Hartmut Prehn und seine Lebensgefährtin Ursula Lange den Platz vor dem Rot-Kreuz-Speicher. Gerade haben die beiden Rentner aus Grevesmühlen ihr negatives Ergebnis erfahren. Darüber freuen sie sich natürlich besonders. Als sehr angenehm empfanden sie den Ablauf. „Es hat alles wunderbar geklappt“, so Prehn. Für ihn sind die Schnelltests einfach eine feine Sache, wie er meint. Dann wisse man gleich, woran man ist.

Corona Schnelltests Seit einigen Tagen werden an der Markthalle am Alten Hafen in Wismar, am Rot-Kreuz-Speicher des DRK in der August-Bebel-Straße 51 in Grevesmühlen und auf dem Marktplatz vor dem Rathaus in Gadebusch Schnelltests angeboten. Durchgeführt werden sie an allen drei Standorten jeweils von Montag bis Freitag von 15 bis 20 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 13 Uhr. Die Schnelltests sind kostenlos. Zur Registrierung müssen die Test-Willigen mit einem Mindestalter von 18 Jahren ihren Personalausweis mitbringen.

20 bis 30 Tests pro Tag

„Die Resonanz ist gut“, zieht Ekkehard Giewald, Vorstandsvorsitzender des DRK Nordwestmecklenburg, ein positives Fazit der ersten Tage, an denen Mitarbeiter des DRK die Schnelltests vornahmen. In Grevesmühlen waren es zum Start am Freitag vor einer Woche 21 Personen, die wissen wollten, ob sie an Corona erkrankt sind. Am Tag darauf kamen 19 Menschen zum Rot-Kreuz-Speicher und am 15. März lag die Zahl der Getesteten bei 31 Personen. „Bislang waren es Menschen von 40 Jahren und älter, die zu uns kamen“, so Diana Becker. „Und wir hatten bisher nur negative Ergebnisse“, ergänzt Anke Wyskupaitis, auch Mitarbeiterin im DRK-Team in Grevesmühlen.

Positiver Test in Gadebusch

Ähnlich zufrieden wie in Grevesmühlen äußert sich Giewald auch hinsichtlich der Resonanz auf das Schnelltestangebot in Gadebusch. Auf dem Marktplatz ist dort ein mobiles Team des DRK im Einsatz, das in den ersten Tagen gut zu tun hatte. Am ersten Freitag waren es 30, am Samstag über 50 und am Dienstag sogar 60 Menschen, die dort einen Test machen ließen. Zur eigenen Sicherheit, aber auch, um bei einer möglichen Infektion nicht andere anzustecken. Das ist nach wie vor nicht ausgeschlossen, wie sich in Gadebusch zeigte. Dort war nach Aussage von Giewald am Montag bei einer Person der Schnelltest positiv ausgefallen. Diese muss sich jetzt einem PCR-Test unterziehen. Erst danach besteht dann endgültig Klarheit darüber, ob eine Covid-19-Erkrankung vorliegt und weitere Maßnahmen wie Quarantäne und eine ärztliche Versorgung notwendig sind.

Schnelltests sind kostenlos

Die Schnelltests nennt Giewald eine Momentaufnahme, die in seinen Augen aber auch wichtig ist, um die Dunkelziffer an möglichen Corona-Erkrankungen zu drücken. In Abstimmung mit dem Landkreis werde man die Tests von DRK-Seite aus so lange durchführen, wie die Notwendigkeit dafür besteht. Die Schnelltests sind kostenlos. Wer möchte, kann sich jede Woche einmal testen lassen. Er muss mindestens 18 Jahre alt sein und zur Registrierung seinen Personalausweis mitbringen. In Grevesmühlen hatte diese Aufgabe in den ersten Tagen unter anderem die DRK-Mitarbeiterin Seham Zech übernommen.

Von Dirk Hoffmann