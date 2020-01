In Grevesmühlen finden Diabetes-Patienten Rückhalt in Selbsthilfegruppe

Grevesmühlen

Die Grevesmühlener Selbsthilfegruppe „Diabetes Mellitus“ ist ein Sonderfall unter den Selbsthilfegruppen im Landkreis Nordwestmecklenburg. Sie gehört zum einen zu einem eingeschriebenen Verein, dem „ Freizeitclub Grevesmühlen“, der von dem Ehepaar Wolfgang und Gudrun Seidel geleitet wird. Zum anderen sind auch Menschen, die an Bluthochdruck leiden, Teil dieser Gruppe.

Die Gruppe wird seit 2005 von Werner Schmidt geleitet und ist weit mehr als nur ein monatlicher Treff – an jedem vierten Mittwoch im Monat, in der Zeit von 14 bis 16 Uhr – zum Erfahrungsaustausch im Umgang mit der schwerwiegenden chronischen Krankheit, an der immer mehr Menschen leiden.

DRK stellt Räume zur Verfügung

„Es geht nicht nur darum, ein Forum zu haben, wo sich Betroffene austauschen können.“, erklärt Schmidt. „Es geht vor allen Dingen auch um Weiterbildung auf dem Gebiet der Krankheit.“ Günstig in diesem Fall, dass das DRK-Krankenhaus in Grevesmühlen der Selbsthilfegruppe für ihre Treffs nicht nur einen Konferenzraum kostenlos zur Verfügung stellt, sondern auch durch medizinische Vorträge zum Wissenszuwachs der Erkrankten beiträgt.

Große Unterstützung, so Schmidt, käme dabei vom Chefarzt der Kardiologie und Inneren Medizin am Krankenhaus, Dr. Dirk Killermann, und dem Chefarzt für Gastroenterologie und Allgemeine Innere Medizin, Dr. Rolf Klingenberg-Noftz.

Dirk Killermann (r.), Chefarzt für Kardiologie und Innere Medizin am DRK-Krankenhaus Grevesmühlen, hält in der Selbsthilfegruppe „Diabetes Mellitus“ regelmäßig Vorträge zum Thema, unter anderem geht es immer wieder um eine gesunde Ernährung. Quelle: Dirk Hoffmann

Inzwischen zählen 27 Mitglieder zu der Gruppe

Wie wichtig die Existenz dieser Selbsthilfegruppe in Grevesmühlen ist, lässt sich auch an der anwachsenden Mitgliederzahl ablesen. Waren es anfangs nur 12, sind es inzwischen 27. Da die Gruppe eine „offene Gruppe“ ist, können jederzeit Interessierte hinzukommen, so Schmidt.

Auch für dieses Jahr gibt es bereits einen festen Themen- und Terminplan der Gruppe. Am 29. Januar wird es zum Beispiel um die neuesten wissenschaftlichen Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der Diabetes gehen. Doch auch um Themen, wie die Aromatherapie und ihre Wirkungen auf die Gesundheit, Herzgesundheit, Erste-Hilfe-Maßnahmen plus praktische Übungen, Darmgesundheit, wie man richtig Blut misst oder welche Küchenkräuter und Gewürze Heilkraft besitzen, geht es bei den Treffen.

