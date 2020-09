Tierschutz - In Groß Schwansee nisten Schwalben am Turm statt an der Pension

In Groß Schwansee hat Roland Schmidt neben seiner Pension einen Turm für Mehlschwalben aufgestellt. Sie hatten in den bisherigen Jahren am Haus genistet und viel Kot fiel auf die Balkone. Jetzt haben sie den Turm mit Kunstnestern sofort angenommen.