In Norddeutschland Arbeit und neue Heimat gefunden

Lüdersdorf

Dariusz Sworowski arbeitet seit acht Jahren in Norddeutschland. „Ich bin als Student hierhergekommen“, erzählt der 28-Jährige. Aufgewachsen ist er in einer Kleinstadt, die zwischen Breslau und Łódź liegt. In Breslau studierte er Betriebswirtschaft. Heute arbeitet Dariusz Sworowski als Betriebsleiter für drei Großwäschereien: Duncker-iPhotex in der Gemeinde Lüdersdorf, iPhotex in Schönberg und P. Duncker in Lübeck. Die verbundenen Unternehmen sind Spezialisten für textile Dienstleistungen in Hotellerie, Gastronomie und Fährschifffahrt. Dariusz Sworowski hat in den Wäschereien alle Betriebsabläufe kennengelernt. Von den Unternehmen hatte ihm ein Bekannter erzählt, der dort bereits arbeitete. Der Hintergrund: Die Großwäschereien beschäftigen in der Saison auch Studenten aus Polen, die in den Semesterferien sind. Dariusz Sworowski gefällt die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Heute wohnt er in Wahrsow. Er fühlt sich wohl im Ort.

Von Jürgen Lenz