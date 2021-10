In Nordwestmecklenburg behindern umgestürzte Bäume den Verkehr 

Grevesmühlen

Ein umgestürzter Baum behinderte am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr den Verkehr auf der Landesstraße, die von Schönberg in Richtung Ratzeburg führt. Autofahrer konnten zeitweise nur eine Fahrbahnhälfte benutzen. Die Schönberger Feuerwehr rückte aus, zerteilte den Baum mit Kettensägen und entfernte Stamm und Äste von der Straße. Sie war dann wieder komplett befahrbar.

Auch nahe Zehmen fiel ein Baum auf die Straße. Die Griebener Feuerwehr beseitigte ihn gegen 7.40 Uhr. „Die Sache war nach zehn Minuten erledigt“, berichtet Wehrführer Jens Hillbrecht.

Viele andere Feuerwehren in Nordwestmecklenburg waren nicht im Einsatz. Sie hielten sich jedoch bereit. „Es ist alles ruhig“, sagte am Morgen Daniel Zabel, Amtswehrführer im Schönberger Land.

In der Gemeinde Rüting vermeldete Bürgermeister Holger Hinze eine relativ ruhige Sturm-Nacht. Die Gemeindevertretung traf sich an dem Morgen um 9 Uhr, ungeachtet aller Sturmwarnungen für diesen Tag, auf dem Spielplatz, um die Aufstellung einer Spielspinne zu besprechen. Der Gemeindearbeiter erschien auch zu diesem Termin. Nach einer ersten Rundfahrt durch die Gemeinde vermeldete er: Keine Sturmschäden bisher. Dass es so weitergeht, auch über den Tag, hofft man in Rüting. Damit mit der Spielspinne alles klappt.

Auch in Stepenitztal, der größten Gemeinde im Amt Grevesmühlen-Land, ist die Nacht ruhig verlaufen und bis 9 Uhr keine Schadensmeldungen oder Katastrophenberichte über umgeknickte Bäume bei Bürgermeister Peter Koth eingetroffen. „Vielleicht wird es nicht so schlimm, wie befürchtet.“, hofft er.

Ebenfalls ruhig war die Lage an der Ostsee. Spaziergänger störten sich nicht an Wind und Regen. Der Wellengang war mäßig.

Von Jürgen Lenz und Annett Meinke