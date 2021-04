Rostock/Kiel

In Schleswig-Holstein darf seit heute die Außengastronomie wieder öffnen. In Mecklenburg-Vorpommern ist diese Lockdown-Lockerung dagegen in absehbarer Zeit nicht vorgesehen. Auch wenn die Diskussion darüber angesichts von Temperaturen unter zehn Grad und regnerischem Wetter derzeit noch eher theoretisch ist, ärgern sich Politiker und Gastronomen in MV über diese Ungleichbehandlung.

„Ich bin ein wenig irritiert, denn wir haben auch Konzepte zum Schutz vor Corona-Infektionen in der Außengastronomie“, sagt etwa Boltenhagens grüner Bürgermeister Raphael Wardecki. So sollen in dem Ostseebad, das nur wenige Kilometer von der Grenze zu Schleswig-Holstein entfernt liegt, bald zwei Testzentren arbeiten.

Gastwirte in Boltenhagen hätten sich gefreut

Viele Gastronomen im Ort hätten zum Osterfest wieder geöffnet, um wenigstens Außer-Haus-Service anbieten zu können und hätten sich daher über eine Öffnung der Außengastronomie gefreut, so Wardecki.

Er gönne es aber den Nachbarn im Westen, dass wenigstens sie Gäste bewirten dürfen. „Ich bin gespannt, wie sich das auf die Inzidenz auswirken wird. Und jede Erfahrung mit Möglichkeiten, die sich jenseits des Lockdowns bieten, ist wertvoll“, so Wardecki. „Noch schöner wäre es natürlich, wenn wir dabei sein könnten.“

Auch im Nachbarland nicht nur Begeisterung

Allerdings machen auch in Schleswig-Holstein längst nicht alle Wirte auf. Im benachbarten Lübeck beteiligen sich etwa 70 Prozent, sagte Frank Denker, Chef des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga in der Hansestadt. „Es gibt für manche Kollegen noch zu viele Variablen: Wie wird das Wetter, wie reagieren die Gäste, wie viele Mitarbeiter brauche ich und wann rudert die Politik wieder zurück? Das macht die Kalkulation sehr schwer.“

In der Bevölkerung könne das zu einem falschen Bild führen, warnt Denker: „Viele werden sagen: ,Ihr habt so lange dafür gekämpft und jetzt öffnet Ihr nicht? Da habt Ihr es wohl nicht nötig.’“, so der Gastronom. In Lübeck war es am Montagmittag, als Gäste erstmals wieder hätten Mittagessen gehen können, bewölkt bei 6 Grad Außentemperatur. In den meisten Städten in Schleswig-Holstein sind allerdings Heizpilze erlaubt.

Keine Öffnung in Sicht

In MV war die Öffnung der Außengastronomie nach dem Stufenplan von Anfang März frühestens am 22. März vorgesehen. Das war aber wegen der hohen Inzidenzwerte gekippt worden. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Erlaubt sind derzeit nur Außer-Haus-Angebote wie Lieferservice oder Gerichte zum Mitnehmen.

Derzeit liegt die Inzidenz in MV laut Landesamt für Gesundheit bei 124,5 und in Schleswig-Holstein bei 71,8 (Stand Sonntag).

