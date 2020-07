In Schönberg und Dassow blüht die kommunale Wohnungswirtschaft auf

Schönberg/Dassow

Leerstehende Wohnungen? Nicht bei den städtischen Gesellschaften in Schönberg und Dassow. „Die Wohnungen sind gut nachgefragt“, sagt Heike Post, Geschäftsführerin der Grundstücksgesellschaft Schönberg (GGS) und der Grundstücksgesellschaft Dassow (GGD) auf Anfrage. Sie beziffert die Leerstandsquote auf „unter einem Prozent.“

Warum sind die Wohnungen so gefragt? Für Schönberg antwortet der GGS-Aufsichtsratsvorsitzende Sebastian Busse: „Wohnraum, vor allem bezahlbarer Wohnraum, ist in unserer Region knapp, was sich tatsächlich an einer sehr niedrigen Leerstandsquote in Schönberg ablesen lässt.“

Auch die geografische Lage der Stadt spiele eine Rolle. Sebastian Busse, der auch stellvertretender Bürgermeister von Schönberg ist, erklärt: „In der Region besitzen wir eine sehr gute Verkehrsanbindung und die räumliche Nähe zu Lübeck, Hamburg, unserer Kreisstadt Grevesmühlen und natürlich der Ostsee.“ Die sympathische ländliche Struktur bei gleichzeitiger guter Anbindung werde hier von den Menschen sehr geschätzt.

Wartelisten für Wohnungssuchende

Nach Auskunft des Aufsichtsratsvorsitzenden gibt es bei der Schönberger Wohnungsgesellschaft mittlerweile sogar Wartelisten, in die sich Interessenten eintragen lassen können. „Dies sind wirtschaftlich gesehen gute Signale“, sagt Sebastian Busse, der der Kommunalen Wählergemeinschaft (KWG) angehört. Durch eine mieterfreundliche Verwaltung und stetige Sanierungen würden die Mieter gut betreut.

Neu in Schönberg: Arbeiter haben einen weiteren Parkplatz für Mieter der GGS und deren Besucher gepflastert. Quelle: Jürgen Lenz

Der Grundstücksgesellschaft Schönberg gehören 312 Wohnungen mit insgesamt 17 000 Quadratmetern. Seit zwei Jahren investiert das stadteigene Unternehmen vor allem in die Instandhaltung. 103 000 Euro sind dafür im Wirtschaftsplan 2020 eingestellt. Zurzeit sanieren Firmen aus der Region eine weitere Fassade. Der Parchimer Künstler Kai Arendt hat sie bereits mit einem riesigen Bild verziert. Es zeigt eine Ansicht der Altstadt von Schönberg. Im vorigen Jahr verschönerte der Künstler zwei andere Mehrfamilienhäuser mit einer Ansicht des alten Ortskerns und einem Bild, das den Schönberger Denkmalhof „Bechelsdorfer Schulzenhaus“ zeigt.

Neuer Parkplatz gepflastert

Unweit des neuen Fassadenbildes haben Arbeiter einen Parkplatz gepflastert. Er war bisher unbefestigt. Damit setzt die Schönberger Wohnungsgesellschaft ihre Strategie fort, die Umgebung der Häuser attraktiver zu gestalten.

Die GGS beschäftigt kein eigenes Personal. Geschäftsbesorgerin ist das Unternehmen Gadebuscher Immobilienbetreuungs GmbH (GIB). Sebastian Busse berichtet: „Als neu gewählter Vorsitzender des Aufsichtsrats konnte ich mich mittlerweile eingehend mit der GGS beschäftigen und mir ein Bild machen über die Arbeit von Frau Post als Geschäftsführerin und ihren Mitarbeitern.“ Der Wirtschaftsprüfungsbericht für das Jahr 2019 sei dem Aufsichtsrat vorgelegt worden. Der Vorsitzende des Kontrollgremiums erklärt: „Ich kann deutlich unterstreichen, dass sowohl wir als Aufsichtsrat, als auch die Mieter der Liegenschaften – so das Feedback – mit der Arbeit der GIB zufrieden sind.“ Heike Post sagt: „Es ist ein großer Verdienst meiner Mitarbeiter.“

Dassower denken jetzt über Neubau nach

Sind auch Dassower zufrieden mit der Wohnungsgesellschaft ihrer Stadt? Auf die Frage, wie er die Arbeit der GGD findet, antwortet der Aufsichtsratsvorsitzende Ekkehard Maase ( CDU): „Ich finde sie ganz hervorragend.“ 125 Wohnungen mit insgesamt 6726 Quadratmetern gehören der Grundstücksgesellschaft Dassow. Ekkehard Maase sagt: „Wir können jetzt sogar über einen Neubau nachdenken.“ Es wäre der erste seit der Wende. Die Stadtvertreter wollen die rechtlichen Voraussetzungen für ein neues Mehrfamilienhaus schaffen, indem sie den Flächennutzungsplan ändern.

Schönberg ist schon weiter. Die GGS kann bereits einen Neubau konzipieren, der unweit der Lindenstraße errichtet werden soll. Im aktuellen Wirtschaftsplan findet sich der Posten „93 000 Euro Planung Neubau.“ Auch für Schönberg wäre es das erste neue Mehrfamilienhaus in kommunalem Besitz seit der Wende.

Ein Segelboot prangt auf der Fassade eines Mehrfamilienhauses der Grundstücksgesellschaft Dassow (GGD). Quelle: Jürgen Lenz

Was hält der Schönberger Aufsichtsratsvorsitzende von dem Vorhaben? Er antwortet: „Als Stadt wollen und müssen wir uns hinsichtlich der Schaffung von Wohnraum kümmern.“ Die niedrige Leerstandsquote und die Warteliste seien als Aufgabe zu verstehen. Sebastian Busse erklärt: „Hierbei geht es zum einen um Bebauungsplangebiete für Einfamilienhäuser, aber auch entscheidend um die Schaffung von bezahlbaren Mietwohnungen im Rahmen moderner und bedürfnisorientierter Mehrfamilienhauskonzepte.“

Hier habe die GGS echte Zukunftschancen aufgrund der guten Wirtschaftstätigkeit der Geschäftsbesorgerin, was nun konkret in die Planung eines Neubaus münde. Der Aufsichtsratvorsitzende sagt: „Hier möchten wir tätig werden und modernen Wohnraum entstehen lassen.“

Von Jürgen Lenz