In Selmsdorf rollen 2022 Bagger für Gewerbe und Wohnraum 

Selmsdorf

Das kommende Jahr wird viele Bauarbeiten in der Gemeinde Selmsdorf bringen. Ein Gewerbegebiet mit etwa zehn Hektar Fläche und zwei Wohngebiete mit je 20 geplanten Häusern werden entstehen. Auch in der Schule und für die Mädchen und Jungen im Kindergartenalter wird investiert. Zudem setzt die Gemeinde alles daran, ausgefallene Veranstaltungen nachzuholen oder endlich wieder anbieten zu können.

Weiteres Gewerbe siedelt sich an

Für das neue Gewerbegebiet Kurzstucken am westlichen Ortsausgang hat es nach fast 20 Jahren den abschließenden Beschluss gegeben und das Gebiet wird ab dem Frühjahr erschlossen. Die Bauarbeiten der Unternehmen werden dann zügig folgen. „Die Nachfrage nach Gewerbestandorten in Selmsdorf ist groß“, sagt Bürgermeister Marcus Kreft (SPD). Die Gemeinde vermarktet die Flächen für 65 bis 70 Euro pro Quadratmeter, was im Vergleich im Landkreis relativ viel ist, und generiert so Einnahmen für die Gemeindekasse.

Die Gemeinde Selmsdorf plant das Gewerbegebiet "Kurzstucken" auf einer Freifläche bei Lauen Quelle: Malte Behnk

40 Wohnhäuser und eine Feuerwache

Hinter dem Dorfpark wird im nächsten Jahr eine neue Siedlung mit Wohnhäusern entstehen. Etwa 20 Häuser sollen dort gebaut werden. Ebenso ist an der Kirche ein neues Wohngebiet vorgesehen, in dem noch einmal 20 Häuser gebaut werden können. „Dann haben wir noch die Pläne für ein neues Gerätehaus der Feuerwehr, das an der B104 entstehen soll“, sagt Marcus Kreft. Den eigentlich 2022 vorgesehenen Baubeginn hatte eine Forderung des Landkreises nach einem Bebauungsplan um etwa ein Jahr verzögert. Auch das sogenannte Medienbildungskonzept der Gemeinde, mit dem die Schule und die Schüler für den Unterricht mit modernen Medien ausgestattet werden sollen, wird nur etappenweise umgesetzt. „Wir werden die Schule weiter mit Technik wie digitalen Tafeln ausstatten. Ich glaube aber nicht, dass alles 2022 abgeschlossen werden kann“, sagt der Bürgermeister.

Auf der Freifläche hinter dem Dorfpark sollen 2022 etwa 20 Wohnhäuser entstehen. Quelle: Malte Behnk

150 000 Euro für Straße nach Lauen

Ab dem Frühjahr wird auch die Straße durch Lauen, die von der Bundesstraße an der Tankstelle zum Ort führt, saniert. Eine Kostenschätzung vom Ingenieurbüro liegt vor und beläuft sich auf 713 166,80 Euro für die gesamte Maßnahme. Es wurden aber Fördermittel für diese Sanierung bewilligt und so verbleibt für die Gemeinde ein Eigenanteil in Höhe von 157 251,21 Euro. „Das hilft uns sehr, diese Straße in Ordnung zu bringen“, sagt Marcus Kreft. Für die Lübecker Straße in Selmsdorf hat die Gemeinde hingegen keine Fördermittel bekommen. „Sie ist aber auch noch in gutem Zustand. Wir können uns eigentlich nicht beschweren“, sagt der Bürgermeister über den allgemeinen Zustand der Straßen im Gemeindegebiet.

Waldspielplatz nahe der Trave

Doch es soll nicht alleine gebaut werden, damit sich Selmsdorf weiter entwickelt. „Wir planen schön länger gemeinsam mit der Forst einen Waldspielplatz“, sagt Marcus Kreft. Allerdings hatte es auch dabei in der Planung Verzögerungen gegeben, weil der Landkreis zunächst Einwände hatte. Die Behörde hatte die Pläne abgelehnt, weil aus deren Sicht die Löschwasserversorgung für den Spielplatz fehlte.

Debatte mit Landkreis um Löschwasser

Er soll in der Verlängerung der Wilhelm-Oldörp-Straße in der Nähe der Trave entstehen. „Das Gelände ist bereits vorbereitet und ich hoffe, dass wir den Spielplatz mit der Forst im neuen Jahr auch einrichten können“, sagt der Bürgermeister. Der Landkreis habe nach Gesprächen mit dem Forstamt inzwischen davon abgesehen, dass eine Löschwasserversorgung für den Spielplatz angelegt werden muss.

Als Turbine Selmsdorf versuchten sich 2019 auch Matthias Kohle, Andreas Röber, Tobias Schmidt und Matthias Markmann. Quelle: Maik Freitag

Zweite Auflage der Highland-Games

„Außerdem möchten wir möglichst viele Veranstaltungen unter freiem Himmel machen. Das Drachenfest im September hat gezeigt, wie gut das in der Pandemie funktioniert“, sagt Kreft, der jetzt voller Hoffnung ist, dass die Selmsdorfer Highland-Games zum zweiten Mal stattfinden können, nachdem sie in diesem Jahr ausfallen mussten. „Wir planen diese Spiele für den Juni. Selmsdorf ist in Norddeutschland der einzige Ort, der Highland-Games ausrichtet“, sagt er stolz mit der Hoffnung auf den Juni.

Von Malte Behnk