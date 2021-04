In den Wald statt zur Deponie: Unbekannte entsorgen Baustellenschutt in der Natur

Grevesmühlen/Damshagen

Erneut haben Unbekannte Müll in der Natur entsorgt. Dieses Mal entdecktem Mitarbeiter des Forstamtes Grevesmühlen die Abfälle in einem abgelegenen Waldstück zwischen Parin und Thorstorf in der Nähe von Damshagen. Dabei handelt es sich offenbar um Baustellenreste, unter anderem liegt dort Dachpappe. Ärgerlich ist es für das Forstamt in zweierlei Hinsicht, der Abfall muss nun entsorgt werden, für die Natur ist diese Art der Beseitigung eine große Gefahr, da es sich um teilweise giftige Stoffe handelt. Zeugen, die in diesem Bereich etwas gesehen habe, können sich jederzeit an das Forstamt in Grevesmühlen wenden.

Vor allem die Kunststoffteile stellen eine Gefahr für die Tiere dar. Quelle: Michael Prochnow

Ein zweiter Fall wurde aus dem Wald zwischen Börzow und Grevesmühlen bekannt, dort wurde vermutlich am Wochenende oder zu Beginn dieser Woche ebenfalls Bauschutt abgeladen. Zwischen den Resten von Spanplatten befinden sich zahlreiche Kunststoffteile wie Schnüre, Deckel und Verpackungen, die ein erhebliches Risiko für die Tiere darstellen.

Von Michael Prochnow