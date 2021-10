In fünf Sekunden ein Ingenieur: Schönberger Schüler testen hypermoderne Technik

Schönberg

Ein Elektromotor, der ein Fahrrad antreibt, ist ein kompliziertes Gebilde. Mit modernen Spezialbrillen kann aber jeder die Einzelteile zusammenbauen, sodass der Motor auch brummend läuft. Das stellten auch die Achtklässlerinnen Svea und Sophia vom Ernst-Barlach-Gymnasium in Schönberg fest, als sie den TouchTomorrow-Truck der Hans Riegel-Stiftung besuchten. Etwas mehr als eine Woche parkte er in Schönberg. Ziel ist es, Schüler für die so genannten MINT-Fächer – Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – zu begeistern. Das funktionierte.

Arbeiten mit Augmented Reality

Nach einer Begrüßung im Truck durch die MINT-Coaches, junge Wissenschaftler aus verschiedenen Bereichen, informierten sich Svea und Sophia zunächst an einem Bildschirm über die Technik an ihrer ersten Station. Spezielle Brillen bieten einen Blick in eine erweitere Realität – Augmented Reality. „Arbeitsschritte in der Montage werden als dreidimensionales Hologramm in der Brille gezeigt, während man auf die Teile blickt, die vor einem auf dem Tisch liegen“, erklärt Coach Dennis Freidel, der die Station mit der modernsten Technik im Truck betreut.

Coach Dennis Freidel weist Sophia (hinten) und Svea kurz in den Montageplatz mit den AR-Brillen ein. dann setzen sie einen Elektromotor zusammen. Quelle: Malte Behnk

Achtklässlerin montiert mit Spaß Elektromotor

Nachdem sie am Monitor einiges erfahren haben, wie AR-Brillen in der Industrie aber auch für Reparaturen eingesetzt werden, setzen sich Svea und Sophia an die Werkbank. Jeweils 16 Einzelteile, von denen die Mädchen bis auf acht Schrauben nicht wissen, was es ist, liegen vor ihnen. Sie können durch die Brille, auch Smart Glass genannt, hindurch sehen. Die Gläser vor den Augen sind aber auch wie ein Bildschirm und ein 3D-Hologramm des ersten Bauteils bewegt sich auf die Plattform für den Motor. Svea muss das nur genau nachmachen. „Es ist wie eine animierte Ikea-Bauanleitung in einzelnen Schritten“, erklärt Dennis Freidel. Svea spreizt kurz Daumen und Zeigefinger und schnippst sie zusammen. „Das ist der Mausklick“, so Freidel. Damit kommt die Schülerin zum nächsten Schritt der Motor-Montage. Stück für Stück setzt sie den Elektromotor zusammen, zieht die Schrauben fest und angeschlossen an Strom setzt er sich in Bewegung.

Eine AR-Brille zeigt Montageschritte als Hologramm:

Moderne Technologien als Reiz für Schüler

„Das hat richtig Spaß gemacht“, sagt Svea, während der Motor noch summt. „Im Unterricht hätten Lehrer uns das nur in einem Video oder so zeigen können und ich hätte es bestimmt gerne mal ausprobiert.“ Vor allem die praktischen Anwendungen begeistern die Schüler. „Für Schulen ist es aber nicht möglich, immer wieder neue Versuche auf dem neuesten Stand der Technik bereitzustellen“, sagt Fabian Krenciszek. Im TouchTomorrow-Truck wird aber genau darauf geachtet. „Hier zeigen wir Technologien, an denen die Schüler bestenfalls nach ihrem Abi noch weiter mit entwickeln können“, sagt Krenciszek. Dazu zählt das Modell des Hyperloop, einem Zug, der in einer Röhre 1000 Km/h schnell fahren können soll.

Auf Ikosaedern haben die Schüler die Informationen zu unterschiedlichen Berufen digital gespeichert. So können sie sich zuhause noch mit den Themen beschäftigen. Quelle: Malte Behnk

Technikmuffel lassen sich begeistern

Die praktische Anwendung begeistert auch Lucy und Lina, die sich mit einem Roboter beschäftigen. Er kann einfach mit einer Art von Bausteinen programmiert werden, was er tun soll. Die Mädchen geben so Schritte, Drehungen und Bewegungen der Hände ein. Mit einem Tipp auf die Starttaste setzt sich der Roboter in Bewegung, greift ein Stofftier, geht über den Tisch und lässt das Stofftier in eine Box fallen. „Im Unterricht haben wir auch schon mit solchen Modulen programmiert“, sagt Lucy. „Aber da hat sich dann nur eine animierte Katze auf dem Bildschirm bewegt.“ Mit dem Roboter haben die Mädchen eine viel bessere Vorstellung davon, wie das Programmieren in der Technik angewandt werden kann. „Einen Roboter, der mich zuhause bedient, könnte ich mir sehr gut vorstellen“, sagt Lucy.

Der Hyperloop ist die Zukunftsvision des Zugverkehrs. In einer Vakuumröhre kann die Bahn über 1000 km/h schnell fahren. Quelle: Malte Behnk

MINT-Fächer mit positivem Gefühl verknüpfen

Zwei Stunden verbrachten die Achtklässler an den Stationen im zweistöckigen Truck. „Eigentlich hätten wir Mathe gehabt, aber das war viel besser“, sagte Lucy und alle stimmten ihr zu. Das hatte sich auch Lehrer Philipp Rohde erhofft. „Es ist wichtig, dass wir in Mathe, Physik und anderen Fächern ein gutes Gefühl vermitteln. Rechnen und Zahlen sollen nicht als ,rotes Tuch’ in Erinnerung bleiben. Dafür müssen wir vermitteln, dass diese Fächer trotz allem irgendwie Spaß machen“, so Rohde. Dass an den verschiedenen Stationen des Truck nicht nur die Fachbereiche wie Physik, Elektronik, Optik oder Informatik angegeben werden, sondern auch welche Berufsfelder sich mit den Themen befassen, findet er wichtig für die Schüler. „Nur so können wir erreichen, dass es Fachleute für die MINT-Berufe gibt. Deutschland möchte technologisch eine Vorreiterrolle haben, ist in vielen Bereichen aber hinter anderen“, sagt der Mathematik-Lehrer.

Der TouchTomorrow-Truck für MINT-Fächer der Hans-Riegel-Stiftung stand gut eine Woche in Schönberg. 240 Schüler haben ihn besucht. Quelle: Malte Behnk

240 Schüler nutzten das Angebot

Er hätte das Angebot des Touchtomorrow-Truck gerne mehr Schülern möglich gemacht. Etwa 240 Mädchen und Jungen konnten das Angebot nutzen. Wegen der Corona-Vorschriften sind die Gruppen im Truck aber auf zwölf Personen begrenzt. Das ermöglichte den Schönberger Gymnasiasten aber auch, sich ganz in Ruhe mit der modernen Technik zu befassen.

Von Malte Behnk