Friedrichshagen

Joachim Schünemann (71) aus Friedrichshagen macht sich große Sorgen. Um die Schmetterlinge, die früher so reichlich in seinem Garten und auf den angrenzenden Wiesen herumgeflogen und nun verschwunden sind. Aber auch um die Welt generell. Warum, erklärt er auf einem Spaziergang durch seinen Garten und die angrenzenden Wiesen in Friedrichshagen, einem Ortsteil der Gemeinde Upahl in Nordwestmecklenburg. Dort ist Schünemann aufgewachsen, seine Familie lebt seit Generationen dort.

Mit Schmetterlingen kennt sich der ehemalige Biologielehrer aus. Eine Zeit lang hat er sie auch eingefangen, präpariert und Schautafeln angefertigt. „Damals gab es noch genügend.“, sagt er. „In einer lauen Sommernacht brauchte ich nur die UV-Licht-Lampe in unserem Garten aufstellen und schon kamen Nachtfalter in Scharen angeflogen. Diese Zeiten sind lange vorbei.“

Reise in der Zeitmaschine

Käme eine Fee herangeflattert und würde ihm drei Wünsche gewähren, sagt Schünemann, würde er sich als Erstes wünschen, dass es möglich wäre, in der Zeit zurückzureisen. So ungefähr 50 Jahre. Schünemann würde nicht allein dorthin reisen wollen. „Nur für einen Spaziergang“, wie er sagt. Er würde am liebsten ganz viele Menschen mitnehmen, Nachbarn aus seinem Dorf und die Vereinsfreunde, mit denen er sich gemeinsam für den Erhalt der alten, gotischen Dorfkirche in Friedrichshagen engagiert. Oder am besten gleich alle Nordwestmecklenburger, die einen Garten haben.

Denn eine Sache sei es, so Schünemann, immer auf die Landwirtschaft einzuhauen, die Schuld an der verschwindenden Artenvielfalt sei. Die andere Sache sei es, vor die eigene Haus- und in diesem Fall dann wohl vor die eigene Gartentür zu schauen.

Was das Artensterben bei den Schmetterlingen und anderen Insekten angehe, sagt er, sehe er die Verantwortung auch bei jedem einzelnen Haus- oder Gartenbesitzer: „Wir müssen endlich allesamt damit aufhören, sterile Rasenflächen als das erstrebenswerte Ideal anzusehen. Das sind Wüsten. Schluss mit dieser ungesunden Vorliebe für die aufgeräumte, genormte Natur. Das ist letztlich Selbstmord auf Raten.“

Schünemann und seine Frau Christiane achten in ihrem Garten darauf, dass es zu allen Jahreszeiten blüht. Wasser, das aus der Regenrinne läuft, wird aufgefangen. Schafe anstatt Rasenmäher kommen zum Einsatz.

Der Besuch der Tante

Die beiden erinnern sich noch gut an den Besuch einer Tante aus dem Westen, kurz nach der Wende, die sich über die Landschaft im Osten damals wunderte, all die wilden Wegesränder und auch den Garten ihrer ostdeutschen Verwandten viel zu unaufgeräumt fand. „Doch dann, auf einmal, sah sie die vielen Schmetterlinge, die damals noch hier bei uns herumflogen.“, sagt Joachim Schünemann. „Sie rief erstaunt aus: ‚Das gibt es bei uns gar nicht mehr.‘“ Nun, 30 Jahre später, sagt Schünemann, während er suchend auf der Wiese neben seinem Haus herumschaut, um wenigstens einen Kohlweißling auszumachen, sähe es in Nordwestmecklenburg genauso traurig aus, wie es damals schon dort aussah, wo die Tante herkam.

Den Menschen, die Schünemann auf seinem Spaziergang durch die Vergangenheit mitnehmen würden, würde er die Vielfalt der Tag- und Nachtfalter zeigen. Er würde sie bitten, bei ihrer Rückkehr in die Gegenwart andere Gärten anzulegen. Und damit aufzuhören, Grundstücke zuzubetonieren, Steinchen auf Wegen auszulegen oder Steingärten anzulegen.

Das gefällt den Schmetterlingen – Drei Tipps für Gartenbesitzer 1. Schmetterlinge lassen sich mit relativ wenig Aufwand in den eigenen Garten locken. Viele Falter haben eine Vorliebe für rosa bis violette Blüten. Wichtig ist darauf zu achten, dass die Blüten nicht gefüllt sind. Gefüllte Blüten sind durch Zucht so verändert, dass die Staubblätter zu Blütenblättern wurden. Sie sehen bunt und kräftig aus, bieten aber weder Pollen noch Nektar für Insekten. Daher sind sie für Schmetterlinge und Bienen völlig nutzlos! Deshalb bitte beim Kauf darauf achten und nur ungefüllte Blüten verwenden. 2. Gärten können auch im Sommer blühende Oasen sein. Setzen Sie z.B. auf die Karthäusernelke, Wiesen- und Herbst-Margeriten, Flockenblumen. 3. Unkraut stehen lassen! An Wegerich-Arten fressen in Deutschland z.B. die Raupen von 48 Falterarten und der Löwenzahn ernährt bis zu 41 Falterarten. Brennnesseln bieten 25 Schmetterlingsarten eine Kinderstube, darunter Landkärtchen, Kleiner Fuchs, Tagpfauenauge und C-Falter. Lassen Sie mehrere Pflanzen stehen – die Falter fliegen einzelne Pflanzen nicht zur Eiablage an, da die Raupen dann nicht genug Nahrung finden. Lassen Sie zudem einige Stauden über den Winter stehen. Daran können Schmetterlinge in verschiedenen Entwicklungsformen überwintern. Mehr Tipps für den Schutz von Schmetterlingen finden Sie auf der Webseite des Naturschutzbundes (Nabu) MV.

Wie ein Meteoriteneinschlag

Sein zweiter Wunsch, sagt Schünemann, wäre, dass die Menschheit an diesem Punkt insgesamt nicht so lange bräuchte, um zu verstehen, dass es fünf vor Zwölf sei. „In Nordamerika sind es gerade 50 Grad Celsius, wir hier in Deutschland hatten kürzlich auch zwei harte Trockenjahre. In diesem Sommer regnet es zwar öfter, aber unwetterartig. Was braucht es noch, um wirklich zu kapieren, dass wir etwas ändern müssen? Und zwar alle.“ Wenn nur jeder ein kleines bisschen anders mit der Umwelt umginge, sagt Schünemann, sei das viel, auf acht Milliarden Menschen gerechnet.

Doch der ehemalige Lehrer kennt auch den Grund, warum es so schwer für viele Menschen ist, umzudenken. Er zitiert Harald Lesch, den deutschen Astrophysiker, Naturphilosophen und Wissenschaftsjournalisten. Lesch sagte, dass das, was derzeit auf der Erde passiert, in seinen Auswirkungen einem Meteoriteneinschlag gleiche, – nur dass der eben so langsam passiere, dass es die meisten Menschen nicht bemerkten.

Teil des Systems

Deshalb hat Joachim Schünemann noch einen dritten Wunsch für die Fee: Wenn schon die Alten es nicht mehr hinbekommen, umzudenken, sollen wenigstens die Jungen ein solch starkes Bewusstsein und eine solche Kraft entwickeln, dass eine Umkehr möglich ist. Denn eines ist ihm und seiner Frau klar: „Wir als Menschen sind Teil des Natursystems. Wir stehen nicht außen vor. Es fängt mit den kleinen Arten an, die leise aussterben. Und vielleicht hört es nicht auf, und dann sind irgendwann vielleicht auch unsere Kinder- und Kindeskinder dran.“

Von Annett Meinke