Die Kurverwaltung der Insel Poel sucht für die Badesaison Rettungsschwimmer. Vom 26. Juni bis 16. Juli gibt es noch keine Bewerber für Türme in Timmendorf und am Schwarzen Busch. Auch andere Zeiten sind noch spärlich besetzt. Welche Voraussetzungen sie mitbringen müssen und was sie erwartet, lesen Sie hier.